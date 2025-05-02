Сумщина, Лиман, Покровськ та інші напрямки: ISW розповів, де просунувся ворог за минулу добу

У новому звіті Інституту вивчення війни мовиться про низку змін на лінії фронту в Україні. Їх виявили аналітики на основі геолокаційних кадрів та інших даних.

Відтак ISW оновив свої карти різних напрямків, де тривають бої. 24 Канал покаже їх та перекаже основні висновки зі звіту.

Минулої доби Росіяни тиснуть на Покровському та Лиманському напрямках: карта бойових дій 1 травня

Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 2 травня

Бої в Курській області тривали 1 травня, але російські війська не просувалися. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у Бєлгородській області.

про наземну активність у Бєлгородській області. Російські війська просунулися на Сумському напрямку . Геолокаційні відеозаписи від 29 квітня свідчать, що вони пройшли на південь вздовж вулиці Центральна до центру Біловодів, що на північний схід від міста Суми.

. Геолокаційні відеозаписи від 29 квітня свідчать, що вони пройшли на південь вздовж вулиці Центральна до центру Біловодів, що на північний схід від міста Суми. Окупанти продовжували наступальні операції на Харківському напрямку, але не досягли підтвердженого просування. Так само на Куп'янському напрямку та до Борової.

підтвердженого просування. Так само на Куп'янському напрямку та до Борової. Але вони мали успіх на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри від 30 квітня та 1 травня свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Катеринівки та до вулиці Північної у північному Торському, що на схід від Лимана.

Бойові дії в Україні та Росії за 1 травня / Карти ISW

На Сіверському напрямку ворог також просунувся, зокрема до східної околиці Григорівки, що на північний схід від Сіверська. У місті Часів Яр успіхів росіяни не мали. На Торецькому напрямку просувань у них також не було.

ворог також просунувся, зокрема до східної околиці Григорівки, що на північний схід від Сіверська. У місті Часів Яр успіхів росіяни не мали. На Торецькому напрямку просувань у них також не було. Зміни зафіксовано на Покровському напрямку . Геолокація свідчить, що російські війська незначно просунулися вздовж вулиці Східної в Удачному, що на південний захід від Покровська. Поруч на Новопавлівському напрямку росіяни підтверджених успіхів не досягли.

. Геолокація свідчить, що російські війська незначно просунулися вздовж вулиці Східної в Удачному, що на південний захід від Покровська. Поруч на Новопавлівському напрямку росіяни підтверджених успіхів не досягли. На Курахівському напрямку російські війська просунулися вздовж траси H-15 Курахове – Запоріжжя на південний схід від Богатира, та захопили поля на південний схід від цього населеного пункту.

російські війська просунулися вздовж траси H-15 Курахове – Запоріжжя на південний схід від Богатира, та захопили поля на південний схід від цього населеного пункту. На напрямку Великої Новосілки росіяни не просунулися. Про наземну активність у напрямку Гуляйполя інформація не надходила. Наступальні операції окупантів на заході Запорізької області не призвели до успіхів, як і на Херсонщині.

Підсумовуючи звіт, ISW зазначив, що російські війська просунулися в Сумській області, поблизу Лимана, Сіверська, Покровська та Курахового.

У звіті за попередню добу Інститут вивчення війни писав, що українські війська просунулися в Курській області та поблизу Торецька, а російські – поблизу Лимана та Торецька.