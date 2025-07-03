Росіяни активізувалися біля Торецька та Новопавлівки та мають просування: огляд і карти ISW

Аналіз перебігу бойових дій в Україні опублікував Інститут вивчення війни 3 липня. У новому звіті мовиться про кілька змін на лінії фронту.

ISW показав також оновлені карти усіх напрямків. Їх та основні висновки американських аналітиків публікує 24 Канал. Дивіться також Росіяни у червні 2025 окупували понад пів тисячі квадратних кілометрів, – DeepState Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 3 липня Бої в Курській області продовжилися 2 липня, змін не зафіксовано. Водночас українські війська просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відео ще від 29 червня свідчать, що вони пройшли на захід від Андріївки, це на північ від Сум.

області. Геолокаційні відео ще від 29 червня свідчать, що вони пройшли на захід від Андріївки, це на північ від Сум. Російські війська просунулися на півночі Харківської області. Відео, опубліковані ще 25 червня, показують їх у західній частині Вовчанська, що на північний схід від Харкова.

області. Відео, опубліковані ще 25 червня, показують їх у західній частині Вовчанська, що на північний схід від Харкова. На Куп'янському напрямку окупанти підтвердженого прогресу не досягли. Так само біля Лимана, Борової, на Сіверському напрямку та біля Часового Яру. Як змінилася лінія фронту за 2 липня / Карти ISW На Торецькому напрямку росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 2 липня свідчать, що вони незначно пройшли на північ від Торецька.

напрямку росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 2 липня свідчать, що вони незначно пройшли на північ від Торецька. На Покровському напрямку змін не фіксували, але окупанти просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 1 липня свідчать, що вони пройшли на схід від Піддубного, це на південь від Новопавлівки.

напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 1 липня свідчать, що вони пройшли на схід від Піддубного, це на південь від Новопавлівки. На напрямку Великої Новосілки, біля Гуляйполя, на заході Запорізької області біля Оріхова та Кам'янського атаки ворога тривали, але до успіхів не призвели. Про наземну активність на Херсонському напрямку 2 липня інформації не було. До теми Понад 170 боєзіткнень, окупанти намагаються прорватися на Донеччині: карта бойових дій 2 липня Підсумовуючи, ISW зазначив, що: Українські війська просунулися на півночі Сумської області (але тут мовиться ще про зміни на ділянці, які відбулися наприкінці червня).

війська просунулися на півночі Сумської області (але тут мовиться ще про зміни на ділянці, які відбулися наприкінці червня). Водночас російські війська просунулися на півночі Харківської області (також судячи з червневих геолокаційних відео) та поблизу Торецька й Новопавлівки (саме ці зміни сталися на початку липня). У попередньому звіті Інститут вивчення війни писав, що українські війська просунулися в районі Покровська. Російські ж пройшли в районі Торецька та Новопавлівки.