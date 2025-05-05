Російські війська просунулися на Харківщині: огляд фронту від ISW

Ситуація на фронті залишається напруженою – російські війська просунулися на кількох напрямках. Попри це, українські захисники продовжують стримувати наступ та завдавати втрат противнику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Читайте також Понад 200 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку: зведення Генштабу за 4 травня Що змінилося на різних напрямках фронту 3 та 4 травня в Курській області тривали обмежені бої, оскільки російські війська продовжують спроби витіснити українські сили.



тривали обмежені бої, оскільки російські війська продовжують спроби витіснити українські сили. Російські "воєнкори" заявили, що українські війська зберігають обмежену присутність на північному заході Бєлгородської області поблизу Поповки та Демидівки.



поблизу Поповки та Демидівки. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не досягли підтвердженого прогресу. Бої тривали на північ від Сум поблизу Біловодів та Водолагів та на північний схід від Сум поблизу Локні.



, але не досягли підтвердженого прогресу. Бої тривали на північ від Сум поблизу Біловодів та Водолагів та на північний схід від Сум поблизу Локні. Ворожа армія продовжила наступальні операції на Харківському напрямку , але не просунулася вперед. Зазначається, що російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Тихого.



, але не просунулася вперед. Зазначається, що російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Тихого. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Западного (на північ від Куп'янська). Також ворог атакував на південний схід від Куп'янська поблизу Піщаного та Новоосинового та на південь від Куп'янська поблизу Глушківки.



Геолокаційні кадри, опубліковані 1 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Западного (на північ від Куп'янська). Також ворог атакував на південний схід від Куп'янська поблизу Піщаного та Новоосинового та на південь від Куп'янська поблизу Глушківки. Російські війська продовжили наступальні операції в напрямку Борової , але не досягли підтвердженого просування.



, але не досягли підтвердженого просування. На Лиманському напрямку окупаційна армія продовжила наступальні операції, однак також не досягла підтвердженого прогресу.



окупаційна армія продовжила наступальні операції, однак також не досягла підтвердженого прогресу. Росіяни продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку , але, за словами аналітиків, не просунулися вперед.



, але, за словами аналітиків, не просунулися вперед. На Часовоярському напрямку ворогу також не вдалося досягти успіху.



ворогу також не вдалося досягти успіху. Нещодавно українські та російські війська мали успіхи на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили просунулися в південній частині Новоспаського (на захід від Торецька). Тим часом російські війська просунулися на південь від Старої Миколаївки (на південний захід від Торецька). Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW 4 травня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку , але не досягли підтвердженого прогресу. Ворог атакував на схід від Покровська поблизу Новоторецького, Миролюбівки та Променя і в напрямку Малинівки; на південний схід від Покровська поблизу Лисівки; на південь від Покровська поблизу Шевченка та Новоукраїнки; та на південний захід від Покровська поблизу Звірового, Новосергіївки, Удачного та Котлиного.



, але не досягли підтвердженого прогресу. Ворог атакував на схід від Покровська поблизу Новоторецького, Миролюбівки та Променя і в напрямку Малинівки; на південний схід від Покровська поблизу Лисівки; на південь від Покровська поблизу Шевченка та Новоукраїнки; та на південний захід від Покровська поблизу Звірового, Новосергіївки, Удачного та Котлиного. На Новопавлівському напрямку російська армія намагалася просунутися, але не мала підтвердженого результату.



російська армія намагалася просунутися, але не мала підтвердженого результату. Російські війська продовжили наступальні операції на Курахівському напрямку , але не просунулися вперед.



, але не просунулися вперед. Окупанти також вели наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, однак просунутися їм не вдалося. Дивіться також Там йдуть відчайдушні бої, – військовий експерт вказав на найважчі ділянки фронту 4 травня російські війська здійснили обмежені штурмові дії на схід від Гуляйполя поблизу Високого (колишнього Червоного), однак їм не вдалося досягти прориву.



поблизу Високого (колишнього Червоного), однак їм не вдалося досягти прориву. Також ворог намагався розвинути наступ на заході Запорізької області , утім без успіху.



, утім без успіху. Російські війська провели наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися.