22 березня, 02:52
Росіяни мали успіхи під Покровськом, але сповільнились у Курській області: огляд фронту від ISW
Основні тези
- Російські війська сповільнили свої просування в Курській області, але мали успіхи на Покровському напрямку.
- Окупанти продовжують наступальні дії на декількох фронтах; Лиманський, Курахівський та Сіверський напрямки – без підтверджених просувань.
- Українські війська, ймовірно, незначно просунулися на заході Бєлгородської області, а російські війська продовжують наступ на Харківському напрямку.
Просування росіян у Курській області сповільнилося у порівнянні з минулими днями. Водночас ворог має просування на інших ділянках фронту, зокрема на Покровську напрямку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW). У суботу, 22 березня, там оприлюднили новий огляд боїв на фронті.
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Як змінилася ситуація на фронті в Україні та Росії від 21 березня
- Протягом останніх днів просування росіян у Курській області, за даними аналітиків, сповільнилось, попри продовження атак ворога на українські позиції.
- Противник, можливо, просунувся на півночі Сумської області, на захід від Журавки, про це свідчать геолокаційні кадри. Окупанти продовжували атакувати Басівку.
- Українські війська, ймовірно, нещодавно незначно просунулися на заході Бєлгородської області, зокрема на південний захід від Демидівки.
- Російські війська продовжували наступальні дії на Харківському напрямку біля Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не просувалися.
- За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, зокрема в південній Дворічній, що на північний схід від Куп’янська.
- Російські війська наступали на північний схід від Борової в районі населених пунктів Кругляківка і Загризове, а також в районі Копанки й Надії та в напрямку Новомихайлівки й Катеринівки.
Бойові дії в Україні та Росії за 21 березня / Карти ISW
- Окупанти продовжували наступальні дії на Лиманському, Курахівському та Сіверському напрямках, а також поблизу Часового Яру та Великої Новосілки. Наразі підтверджених просувань немає.
- Водночас окупанти, ймовірно, нещодавно мали успіхи на Торецькому напрямку, просунувшися вулицями Енгельса та Михайла Грушевського в центрі Торецька, зазначають аналітики. ISW також пише, що російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.
- Попри наземні атаки, просувань на території Запорізької та Херсонської області не зафіксували.