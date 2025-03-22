Росіяни мали успіхи під Покровськом, але сповільнились у Курській області: огляд фронту від ISW

Просування росіян у Курській області сповільнилося у порівнянні з минулими днями. Водночас ворог має просування на інших ділянках фронту, зокрема на Покровську напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW). У суботу, 22 березня, там оприлюднили новий огляд боїв на фронті.

Дивіться також Путін закликав росіян "не бути наївними", і заявив, що війна – надовго, – ISW

Як змінилася ситуація на фронті в Україні та Росії від 21 березня

Протягом останніх днів просування росіян у Курській області , за даними аналітиків, сповільнилось, попри продовження атак ворога на українські позиції.

, за даними аналітиків, сповільнилось, попри продовження атак ворога на українські позиції. Противник, можливо, просунувся на півночі Сумської області , на захід від Журавки, про це свідчать геолокаційні кадри. Окупанти продовжували атакувати Басівку.

, на захід від Журавки, про це свідчать геолокаційні кадри. Окупанти продовжували атакувати Басівку. Українські війська, ймовірно, нещодавно незначно просунулися на заході Бєлгородської області , зокрема на південний захід від Демидівки.

, зокрема на південний захід від Демидівки. Російські війська продовжували наступальні дії на Харківському напрямку біля Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не просувалися.

біля Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не просувалися. За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку , зокрема в південній Дворічній, що на північний схід від Куп’янська.

, зокрема в південній Дворічній, що на північний схід від Куп’янська. Російські війська наступали на північний схід від Борової в районі населених пунктів Кругляківка і Загризове, а також в районі Копанки й Надії та в напрямку Новомихайлівки й Катеринівки.

Бойові дії в Україні та Росії за 21 березня / Карти ISW