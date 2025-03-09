Наступ на Суджу та бої за Торецьк: ISW проаналізував активність російської армії за добу

Новий звіт ISW про перебіг бойових дій в Україні та Росії опублікували 9 березня. Що змінилося на лінії фронту, можна побачити також на оновлених картах.

Американські аналітики фіксували успіхи ЗСУ на кількох ділянках та значну активність російської армії на Курщині. Висновки та карти Інституту вивчення війни публікує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 9 березня

Російські війська активізували свою кампанію в Курській області 7 і 8 березня. Геолокаційні кадри показують, що вони захопили Черкаське Поріччя на північ від Суджі . Росіяни також почали наступ на саму Суджу, зокрема через підземний газопровід, але заяви щодо результатів атаки наразі суперечливі.

області 7 і 8 березня. Геолокаційні кадри показують, що вони захопили Черкаське Поріччя на північ від . Росіяни також почали наступ на саму Суджу, зокрема через підземний газопровід, але заяви щодо результатів атаки наразі суперечливі. На Харківському напрямку, в районі Вовчанська, росіяни продовжували наступальні дії, але не просунулися. На Куп'янському напрямку також підтверджених наступів не було. Така сама ситуація під Боровою, Лиманом, на Сіверському напрямку та в районі Часового Яру .

напрямку також підтверджених наступів не було. Така сама ситуація під Боровою, Лиманом, на Сіверському напрямку та в районі . На Торецькому напрямку просунулися обидві армії. Геолокаційні кадри показують, що українські сили пройшли вулицею Дружби в центрі Торецька та вулицею Будівельників на півдні міста. Окупанти ж пройшли вулицею Воронезькою на заході Торецька.

Бойові дії в Україні та Росії за 8 березня / Карти ISW

Схожа ситуація на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися вздовж вулиці Горького в Лисівці на південний схід від Покровська, а росіяни – в південно-східній частині Удачного та на південь від Преображенки, що на південний захід від Покровська, а також і на південь від села Запоріжжя.

напрямку. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися вздовж вулиці Горького в Лисівці на південний схід від Покровська, а росіяни – в південно-східній частині та на південь від Преображенки, що на південний захід від Покровська, а також і на південь від села Запоріжжя. На Курахівському напрямку без змін, так само навколо Великої Новосілки та на заході Запорізької області, попри активність російської армії біля Роботиного. Про бої на Херсонському напрямку інформації не було.

, Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що російські військові просунулися у Курській області. А в районах Торецька та Покровська просування були в обох армій – зокрема, в межах самого Торецька та в кількох населених пунктах навколо Покровська.