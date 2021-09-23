Звуки були схожі на вибухи: з'явилося відео моменту землетрусу на Тернопільщині

У Чорткові, що на Тернопільщині, зранку 23 вересня трапився землетрус магнітудою 4,3. Поштовхи потрапили на камери відеоспостереження.

Відео землетрусу у Чорткові опублікували на місцевій фейсбук-сторінці. На кадрах видно тремтіння будинків та землі.

До теми "Ліжко рухалося, скрипіли шафи": очевидці розповіли деталі про землетрус в Україні

Звуки землетрусу нагадували вибухи або сильний грім. Вони неабияк налякали місцевих мешканців. На щастя, ніяких руйнувань чи шкоди поштовхи не завдали.

Дивіться відео землетрусу у Чорткові:

Землетрус супроводжувався сильними звуками:

Дивіться відео землетрусу у селі Лисивці:

Що відомо про землетрус 23 вересня