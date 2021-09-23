Звуки були схожі на вибухи: з'явилося відео моменту землетрусу на Тернопільщині
23 вересня 2021 , 18:21Читать новость на русском
У Чорткові, що на Тернопільщині, зранку 23 вересня трапився землетрус магнітудою 4,3. Поштовхи потрапили на камери відеоспостереження.
Відео землетрусу у Чорткові опублікували на місцевій фейсбук-сторінці. На кадрах видно тремтіння будинків та землі.
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Звуки землетрусу нагадували вибухи або сильний грім. Вони неабияк налякали місцевих мешканців. На щастя, ніяких руйнувань чи шкоди поштовхи не завдали.
Дивіться відео землетрусу у Чорткові:
Землетрус супроводжувався сильними звуками:
Дивіться відео землетрусу у селі Лисивці:
Що відомо про землетрус 23 вересня
- Явище виникло близько 06:20 на Тернопільщині, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині, епіцентр був у Чорткові. Таку інформацію оприлюднили у Німецькому науково-дослідному центрі геологічних наук.
- Поштовхи були на глибині 60 метрів.
- Землетрус був незначним і жодних негативних наслідків не зафіксували. Однак місцеві мешканці та їхні домашні улюбленці добряче перелякалися. Люди розповіли, що від поштовхів почали рухатися ліжка, а шафи – скрипіти.
- До речі, слабкі поштовхи відчули навіть на Львівщині та Житомирщині.