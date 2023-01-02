Вибухи в Одесі: на узбережжі знешкодили російську морську міну

Напередодні, 1 січня, місцеві чули в Одесі звуки вибуху. Трохи згодом влада заспокоїла містян, що все під контролем.

Виявилося, що до узбережжя прибило протикорабельну міну окупантів. Її обережно знешкодили Сили оборони.

Читайте також Затонула "Москва" передала "привіт": в Одесі на пляжі виявили цікаву знахідку

Морську міну ліквідували

1 січня в Одесі прозвучав вибух, який було чути в різних районах міста. Трохи згодом, речник Одеської ОВА Сергій Братчук пояснив одеситам, що гучні звуки, які вони чули – процес ліквідації ворожої міни.

Одесо, видихаємо. На узбережжі було контрольовано знешкоджено протикорабельну ворожу міну шляхом підриву. Дякуємо Силам оборони за фахову роботу. Подробиці – пізніше,

– написав Братчук.

Увечері того ж дня в мережі з'явилося відео знешкодження морської міни. Ним з українцями поділилися Військово-морські сили ЗСУ.

Як Сили оборони підривали протикорабельну міну: дивіться відео

Зверніть увагу В Одесі засяяла "Ялинка незламності": чарівні фото та відео

Росіяни залишають вибухонебезпечні предмети в Україні