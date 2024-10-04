Бо плавали у його басейні: в Австралії чоловік зв'язав тросом трьох дітей і викликав поліцію

Жахливий інцидент трапився ще у березні 2024 року у місті Брум. Тоді на шпальтах багатьох ЗМІ опинилися фото зв’язаних дітей, найменшому з яких було 3 роки.

Виявилося, що 46-річний Матей Раделіч спіймав трьох дітлахів з купанням у його басейні на задньому дворі та вирішив, вочевидь, самостійно "затримати" маленьких порушників.

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На чиєму боці суд

Чоловік зв'язав дітей 3, 7 і 8 років кабельними стяжками та викликав поліцію. Адвокат австралійця переконує, що його підзахисний здійснив "законний" громадянський арешт. Юрист вказав, що за кілька місяців до інциденту будинок Редліча чотири рази зламували.

Своєю чергою поліцейський прокурор Мішеал Грегг стверджує, що реакція чоловіка була невідповідною, оскільки діти підкорилися, коли їх попросили вийти з басейну та сісти.

"Просто не було обставин, щоб виправдати будь-яке застосування сили", – наголосив правоохоронець.

Матея Раделіча звинуватили за трьома пунктами нападу за обтяжувальних обставин. Суд визнав його винним за двома з них, адже 8-річний хлопчик зміг вирватися та перебував в ув'язненні менше.

У постанові йдеться, що Раделіч застосував надмірну силу до дітей, враховуючи тривалість часу, протягом якого їх утримували – 37 хвилин.

Суддя визнав, що поведінка дітей є порушенням громадського порядку, однак метод їхнього затримання був "нерозумним". Крім того, вік кримінальної відповідальності у Західній Австралії становить 10 років. Матея Раделіча оштрафували на 2 тисяч доларів та відсторонили від роботи на 12 місяців.

До слова, у Тулі група підлітків віком 14 – 16 років побила до смерті 44-річного чоловіка з інвалідністю, який був частиною ЛГБТ-спільноти.