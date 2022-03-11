Зв'язок – гімно, росіянам – смерть, – морпіхи з 36 бригади передали вітання рідним

11 березня 2022 , 12:59
Читать новость на русском

Джерело:

36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського

36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михійла Білинського передала вітання своїм рідним та близьким. Настрій у захисників бойовий.

У бригаді зазначили, що усі українські захисники б'ються заради України. Жоден боєць не склав зброї та продовжує захищати державу від російських окупантів. 

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Повний текст повідомлення: 

Ми передаємо вітання своїм рідним і близьким!
Зброї ніхто не здав. Всі стоять як один!
Б’ємось одним тілом на полі бою, єдиним духом, заради України і її народу!
(Зв’язок гімно) смерть російським окупантам! 
Нищимо їх як заповідав Тарас і окроплюємо вражою злою кров’ю нашу святу українську землю.
Слава Героям!
До привітання 36 бригада додала фото / Світлина 36 бригади морської піхоти
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Важливо – Серед окупантів почалася паніка через великі втрати: дивіться відео 

 
Автор: Ярослава Прадід