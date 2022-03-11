Зв'язок – гімно, росіянам – смерть, – морпіхи з 36 бригади передали вітання рідним

36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михійла Білинського передала вітання своїм рідним та близьким. Настрій у захисників бойовий.

У бригаді зазначили, що усі українські захисники б'ються заради України. Жоден боєць не склав зброї та продовжує захищати державу від російських окупантів.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Повний текст повідомлення:

Ми передаємо вітання своїм рідним і близьким! Зброї ніхто не здав. Всі стоять як один! Б’ємось одним тілом на полі бою, єдиним духом, заради України і її народу!