З'ясовувала особисті стосунки: на Житомирщині за вбивство судитимуть 15-річну дівчину

15-річна дівчина з Житомирської області з'ясувала особисті стосунки з 14-річним підлітком, жорстоко вбивши хлопця. Подія сталась у липні 2021 року і тільки зараз справу скерували до суду за фактом умисного вбивства, вчиненого неповнолітньою з особливою жорстокістю.

За даними слідства, дівчина призначила зустріч знайомому у закинутому приміщенні неподалік село Грозине Коростенського району. Вона запропонувала пограти у своєрідну гру, для якої зв'язала йому руки за спиною липкою стрічкою, позбавивши можливості чинити опір.

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Дівчина завдала хлопцеві щонайменше 28 ударів ножем, а також уламком цеглини у різні частини тіла. Потім, щоб приховати сліди злочину, перемістила тіло в інше місце та прикрила будівельним сміттям.

За результатами понад 20 судових експертиз встановили, що вбивство скоєне з особливою жорстокістю, а потерпілий відчував нестерпний фізичний біль. Досудове розслідування проводили слідчі Головного управління Нацполіції в області.

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Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.