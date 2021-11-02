З'ясували, що саме пошкодило підводний човен США в Південно-Китайському морі
2 листопада 2021 , 11:29Читать новость на русском
Джерело:USNI News
Підводний човен США на початку жовтня врізався у невідомий об'єкт у Південнокитайському морі. Після розслідування оприлюднили офіційну причину аварії.
Відповідне розслідування проводили у США. Про це 1 листопада розповіла прессекретарка командувача ВМС США Хейлі Сімс.
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У США назвали причину аварії атомного підводного човна США
У ході розслідування встановили, що військовий корабель США USS Connecticut натрапив на немарковану підводну гору, діючи в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні,
– заявила Сімс.
Вона додала, що гора не була позначена на карті та пояснила, що:
- результати розслідування інциденту передадуть командувачу 7 флоту ВМС США віцеадміралу Карлу Томасу;
- саме він визначить доцільність наступних дій, включаючи притягнення до відповідальності.
Наразі відомо, що човен перебуває на ремонті на острові Гуамі, що у західній частині Тихого океану.
Аварія підводного човна США в Південнокитайському морі: коротко
- 7 жовтня американський підводний човен із атомним приводом врізався у невідомий об'єкт у Південнокитайському морі.
- Відповідно до заяви Тихоокеанського флоту США, ніхто не отримав травми, небезпечні для життя. Відомо про 11 постраждалих моряків. Судно ВМС США Connecticut не було пошкоджене.
- Тоді у ВМС США зазначили, що розслідуватимуть інцидент, адже аварія сталася, коли напруга у регіоні зросла через вторгнення китайських військових у зону інтеграції Тайваню.