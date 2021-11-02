З'ясували, що саме пошкодило підводний човен США в Південно-Китайському морі

Підводний човен США на початку жовтня врізався у невідомий об'єкт у Південнокитайському морі. Після розслідування оприлюднили офіційну причину аварії.

Відповідне розслідування проводили у США. Про це 1 листопада розповіла прессекретарка командувача ВМС США Хейлі Сімс.

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У ході розслідування встановили, що військовий корабель США USS Connecticut натрапив на немарковану підводну гору, діючи в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні,

– заявила Сімс.

Вона додала, що гора не була позначена на карті та пояснила, що:

результати розслідування інциденту передадуть командувачу 7 флоту ВМС США віцеадміралу Карлу Томасу;

саме він визначить доцільність наступних дій, включаючи притягнення до відповідальності.

Наразі відомо, що човен перебуває на ремонті на острові Гуамі, що у західній частині Тихого океану.

Аварія підводного човна США в Південнокитайському морі: коротко