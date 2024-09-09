Зять уклав шлюб з 40-річною тещею з інвалідністю, щоб перетнути кордон

28-річний українець одружився зі своєю 40-річною тещею та намагався покинути Україну. Жінка має інвалідність І групи.

"Подружжя" виявили працівники Державної прикордонної служби України на одному із пунктів пропуску. Виїхати з країни воно намагалося не вперше.

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"Подружжя" намагалося перетнути кордон двічі

У Держприкордонслужбі розповіли, що "подружжя" запевняло, що нібито прямувало до Варшави, щоб лікувати жінці зір.

Свою версію відстоювали до останнього. Та аргументи прикордонників виявилися більш переконливими. До того ж викрили їхні наміри вдруге – днем раніше реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі. Безуспішно,

– розповіли у пресслужбі ДПСУ.

Тож випробувати долю вони вирішили вже на іншому пункті пропуску, проте, кажуть прикордонники, "очікування й тут не виправдалися".

У ДПСУ повідомили до Нацполіції про виявлені ознаки кримінального правопорушення.