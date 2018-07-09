З'явилась інформація про людину, яка замінила Джонсона на посаді очільника МЗС Британії

Замість Бориса Джонсона, який подав у відставку, Міністерство закордонних справ Великої Британії тепер очолюватиме Джеремі Хант, що до цього був міністром охорони здоров'я.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному Twitter-акаунті прем’єр-міністра Сполученого Королівства.

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"Королева була рада схвалити призначення високоповажного Джеремі Ханта в ролі міністра закордонних справ і у справах Співдружності Націй", – мовиться у дописі.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018

Голова українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін зі свого боку привітав таке призначення. Також він висловив сподівання щодо зустрічі з Хантом і двосторонньої співпраці між країнами.

Greetings to newly appointed UK Foreign Secretary @foreignoffice . Looking forward meeting @Jeremy_Hunt and work closely together to boost bilateral cooperation. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 9, 2018

Додамо, що новим міністром охорони здоров’я став Меттью Хенкок, який раніше обіймав інші посади в уряді Британії.

Нагадаємо, 9 липня з’явилася інформація, що голова МЗС Британії Борис Джонсон подав у відставку. Крім того, раніше подібне рішення ухвалив очільник Міністерства з питань Brexit Великобританії Девід Девіс. Щодо останнього, то на цю посаду було призначено Домініка Рааба, який раніше працював на посаді міністра з питань житлової політики.

Хто такий Джеремі Хант? Він є членом Консервативної партії. До складу британського уряду входить з 2010 року. Хант, зокрема, був міністром охорони здоров'я та соціального захисту в першому та другому кабінеті Девіда Кемерона. Цю ж посаду політик обіймав і укабінеті Терези Мей. Крім того, 2010 по 2012 роки Хант був міністром культури, ЗМІ, Олімпійських ігор і спорту Великої Британії.



Заразу Ханту – 51 рік. Чиновник є одруженим на китаянці Люсії Гуо: у пари є син і дві дочки. Батько новоспеченого очільника МЗС з 1985 по 1987 роки обіймав посаду командувача флотом британських ВМФ, що є одним із вищих звань у Британії.