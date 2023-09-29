Родичам нічого не сказали: з'явилися дані про ліквідованих окупантів під час операції "Синиця"
Українська розвідка провела вдалу спецоперацію, внаслідок якої росіянин Максим Кузьмінов перегнав в Україну вертоліт Мі-8. На борту вертольоту було ще два члени екіпажу, яких ліквідували.
Виявилося, що в Росії вирішили замовчати вдалу спецоперацію ГУР МО й не повідомляли родичам про смерть двох російських військових. Інформацію про двох ліквідованих окупантів публікують пропагандисти, пише 24 Канал.
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У Росії вирішили замовчати втрату Мі-8 і загибель екіпажу
У повідомленні мовиться, що на борту Мі-8 було двоє членів екіпажу: борттехнік Нікіта Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов. Як пояснював сам Кузьмінов, вони не знали про викрадення. Окупанти не захотіли здаватися у полон і після приземлення в Україні їх ліквідували.
Пропагандисти пишуть, що сім'ї загиблих нічого не знали. Зокрема, родичам лише повідомляли, що вертоліт зник, а екіпаж намагаються знайти.
Як повідомили російські медіа, Турсунов – уродженець Таджикистану, який спеціально отримав громадянство Росії для служби в російській армії.
Після випуску з авіаучилища він два роки працював охоронцем через своє подвійне громадянство. Згодом він уклав п'ятирічний контракт із міноборони Росії, який закінчувався у листопаді 2023 року.
Вдова окупанта Фарзона підтвердила, що її чоловік брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну з перших днів і дуже часто літав. Його навіть нагородили медалькою "за відвагу".
Фарзона поскаржилася, що про смерть чоловіка дізналася з публікацій в українських каналах.
Що відомо про спецоперацію "Синиця"
- Українській розвідці вдалося захопити російський гелікоптер Мі-8 та обладнання, яке він перевозив. Російський пілот Максим Кузьмінов перегнав вертоліт з Курська до Харківської області.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що екіпаж вертольота, який намагався втекти, було ліквідовано. Сам Кузьмінов розповів, що окупанти, які були на борту, агресивно поводилися і після приземлення вибігли з вертольота.
- Російський пілот та його родина перебувають в Україні. Кузьмінов пояснив, що вирішив перейти на бік України, оскільки не підтримує загарбницьку війну Росії.
- Кузьмінов хоче долучитися до сектору безпеки та оборони. У планах пілота протидіяти російській агресії.