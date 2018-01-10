З'явилися нові деталі справи щодо незаконних офшорних махінацій олігархів з оточення Януковича

Офшорна компанія Quickpace Limited, яка фігурує у скандалі щодо незаконних активів близького оточення президента-втікача Віктора Януковича, в липні 2014 року належала екс-голові НБУ та колишньому віце-прем'єру Сергію Арбузову, однак у 2015 році контроль над нею здобули "невстановлені особи з числа народних депутатів України" та громадянина Росії – Олександр Онищенко та Павло Фукс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на численні ухвали Солом'янського райсуду Києва.

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Зокрема зазначається, що 25 березня 2016 року цей суд задовольнив клопотання детективів НАБУ про арешт близько 200 документів, вилучених під час обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Хрещатик, 27б, які фактично використовують ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма Хас", ТОВ "Природні ресурси +", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Газтранспроект".

За інформацією Forbes, у перших трьох має інтереси колишній парламентар Олександр Онищенко. Проект "Наші гроші" своєю чергою повідомляв, що "Газтранспроект" згадують у справі про розкрадання в "Укргазвидобуванні", за якою нардеп-утікач проходить як підозрюваний.

"У приймальні Онищенка за адресою Хрещатик, 27б було заарештовано копії статутних документів Quickpace Limited англійською та грецькою мовами, Certificate Quickpace Limited, свідоцтва компанії "Квікпейс Лімітед" посвідчені нотаріусом Антиповою Т.В., оригінал спеціальної довіреності від 25.02.2016 "Квікпейс Лімітед" та Довідка Quickpace Limited англійською мовою від 25.02.2016. Там же було знайдено дві угоди між "А.Р.О. та П.Я.Ф" (абревіатури "Александр Романович Онищенко" та російського бізнесмена "Павел Яковлевич Фукс") від 15 вересня та 6 жовтня 2015 року, що підтверджує версію Al Jazeera про партнерство останніх", – підкреслюється у матеріалі "Правди".

Журналісти додають, що фактичний контроль над компанією Quickpace Limited і її активами Онищенко та Фукс отримали ще в квітні 2015 року.

Зауважимо, що у липні 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва було накладено арешт на банківські рахунки та рахунки в цінних паперах компаній, бенефіціарним власником яких був колишній голова Національного банку України, екс-віце-прем'єр міністр Сергій Арбузов. До переліку цих компаній входила і Quickpace Limited.

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Натомість у рішенні від 1 липня 2016 року зазначено, що, за даними Національного антикорупційного бюро України, під час огляду вилучених документів установлено, що у квітні 2015 року контроль над компанією Quickpace Limited і доступ до активів здобули "невстановлені особи з числа народних депутатів України" та громадянин Російської Федерації.

У підсумку, як пише "Європейська правда", відповідно до різних документів, Онищенко та Фукс могли володіти Quickpace Limited 50% на 50% або 67% на 33% відповідно.

Нагадаємо, раніше видання Al Jazeera повідомляло, що олігарх-утікач Сергій Курченко продав Онищенку і Фуксу частини незаконних активів колишнього президента Януковича і його оточення. У контракті, зокрема, вказано, що підприємці виплатять 30 мільйонів у формі готівки і приватного літака за компанію Quickpace Limited.