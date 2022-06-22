З'явилося нове відео вибуху на складі боєприпасів у Хрустальному: окупанти дивом вижили
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Днями українські військові прицільним вогнем знищили склад зброї та техніки супротивника. Він був розташований у Хрустальному, що на Луганщині.
Сталося це ще 16 червня. Однак лише зараз у мережі з'явилося відео обстрілу, яке зафільмували окупанти.
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На оприлюднених кадрах видно як російські загарбники намагаються сховатися від потужного обстрілу. Вони стверджують, ніби українці використали для атаки "Точку-У". Чи це так, невідомо, проте варто наголосити, що мирну інфраструктуру міста ЗСУ не зачепили – їх цікавило виключно знищення складу російських боєприпасів.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сказав, що на цей раз "гастролери" з Росії дивом вижили.
Але наступна зустріч із нашими бійцями точно стане останньою для окупантів.
Вибух на складі боєприпасів у Хрустальному: дивіться відео
Зауважимо, що наприкінці травня у Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу.
Російські загарбники зазнають шалених втрат у війні проти України. Станом на 22 червня ЗСУ вже ліквідували 34 230 окупантів. Упродовж минулої доби наші захисники та захисниці ліквідували 130 російських військових. Ця цифра є приблизною, адже підрахувати точно втрати ворога у зоні ведення активних бойових дій просто неможливо.
Втрати окупантів у техніці
- танків – 1496,
- бойових броньованих машин – 3614,
- артилерійських систем – 752,
- РСЗВ – 239,
- засобів ППО – 99,
- літаків – 216,
- гелікоптерів – 182,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня – 614,
- крилатих ракет – 137,
- кораблів / катерів – 14,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2543,
- спеціальної техніки – 60.
У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільше втрат ворог зазнав на Слов'янському, Бахмутському, а також Авдіївському напрямках.
Зауважимо, що у Росії про свої втрати не розповідають уже майже три місяці. Остання офіційна звістка надійшла ще 25 березня. Тоді мовилось про нещасні кілька тисяч ліквідованих окупантів. Реальніші ж дані вказують бойовики Донеччини.
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