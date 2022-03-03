З'явилося перше відео з аеропорту Гостомеля: палаючі машини з літерою V, та "Мрія", що догорає
3 березня 2022 , 13:57Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
В аеропорту Гостомель, що під Києвом велися запеклі бої, в яких українська армія відбивала напад росіян. Звідти з'явилися перші кадри.
У Гостомелі згоріла техніка окупанта з літерою V
На першому відео після початку боїв видно палаючу техніку окупанта з літерою V. Також в ангарі видно найбільший літак у світі – "Мрія", який, на жаль, згорів.
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Дивіться відео з аеропорту Гостомеля
- Як відомо, у Гостомелі були запеклі бої й наразі цей напрямок один з найбільш небезпечних.
- Ворогу тимчасово вдалося закріпитися в аеропорту, куди він хотів висадити основні сили десанту.
- Повідомлялося, що українські військові відбили атку ворога. Наразі точно невідомо, під чиїм контролем аеропорт.
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