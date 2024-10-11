З'явилося рішення Високого суду Лондона про позбавлення волі бізнесменів Грози та Науменка

У цей самий час їхні "тітушки»" намагаються захопити зерновий термінал в Одесі, а охорона порту блокує прибуття поліції.

11 жовтня на сайті Високого суду Лондона був опублікований вирок щодо українських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, яких засудили до 20 місяців позбавлення волі. Це стало результатом судового процесу з американськими інвесторами через невиплату кредитних коштів, зникнення зерна у заставі та розтрату активів.

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У цей самий час, 10 жовтня, на території зернового термінала "Олімпекс Купе Інтернешнл" в Одесі відбувся напад на охорону термінала та підприємства "Зернотрейд Лоджістікс", здійснений в інтересах колишніх власників – бенефіціарів GNT Group Грози та Науменка.

За нашою інформацією, Олексій Сокол, який призначений судом єдиним керівником "Олімпексу", підписав контракт від імені "Олімпекс Купе Інтернешнл" з компанією "Зернотрейд Лоджистікс" на комплекс послуг з перевалки зерна. Коли 11 жовтня представники "Зернотрейду" розпочали виконувати свою роботу, на них був здійснений напад "тітушок" із застосуванням фізичної сили, через що одна людина серйозно постраждала.

Відомо, що викликана службою безпеки "Зернотрейду" на місце події одеська поліція не могла одразу потрапити на територію термінала, оскільки державна охорона порту не допустила правоохоронців.

Нагадаємо, арбітражний керуючий Олексій Сокол, заявив, що Адміністрація морських портів України не визнає за арбітражним керуючим повноваження з управління компанією та її терміналом, незважаючи на те, що його призначення підтримано Верховним судом. У цей менеджмент компанії, підконтрольний Грозі та Науменку, експортує через "Олімпекс" зерно без документів та "переховує" активи, щоб уникнути виплат американським кредиторам ACP та Innovatus.