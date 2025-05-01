Перед смертю до нього підійшли: з'явилося відео моменту загибелі воєнного злочинця Гурцієва

Заур Гурцієв загинув 29 травня. Він причетний до злочинів у Маріуполі.

Деталі передає 24 Канал.

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Момент загибелі Гурцієва потрапив на відео

Як стало відомо, Заура Гурцієва підірвали у Ставрополі. Це сталося в ніч проти 29 травня.

Перед вибухом Заур стояв біля під'їзду, до нього підійшов чоловік із телефоном у руці та сумкою через плече. Одразу після зближення стався вибух. Обидва загинули,

– пишуть у російських пабліках.

Дивіться відео загибелі Гурцієва (обережно, чутливі кадри!)

Нагадаємо, Гурцієв причетний до бомбардувань Маріуполя.