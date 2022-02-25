Обличчя "русского мира": відео з військовим Росії, який радіє обстрілам з "Градів"

Війська Росії цинічно напала на Україну вдосвіта 24 лютого. Збройні сили України опублікували відео з військовим Росії, який радіє обстрілам з "Градів".

Відповідний допис Збройні сили України оприлюднили 25 лютого. На кадрах росіянин "тішиться" "Градам" у сторону нашого Маріуполя.

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Росіянин на камеру радів "Градам"

Обличчя "русского мира". Виродок посміхається на фоні стрілянини із "Градів" у бік українського міста Маріуполь,

– повідомили в ЗСУ.

Українські військові зауважили, що в полоні росіяни чомусь не такі веселі й присягаються, що їхали не на війну, а на "навчання".

Росіянин цинічно "тішився" обстрілам: дивіться відео

"Робіть максимальний репост, хай "русские" бачать, що вони роблять!" – закликали в українському війську.

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