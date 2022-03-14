З'явився додаток, який розпізнає товари окупанта

Після того, як Росія розв'язала війну з Україною – у світі відмовляються від співпраці з нею. Нам теж необхідно бойкотувати товари агресора, тому аби швидше їх виявляти створили спеціальний додаток.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України. Там закликали не купувати російські товари, аби не підтримувати армію агресора.

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Додаток розпізнає продукцію за походженням

За інформацією Центру протидії дезінформації, аби швидше визначати товари ворога – програмісти створили додаток, який сканує та розпізнає продукцію за її походженням не лише за штрих-кодом, а й за QR-кодом.

"Запустивши додаток, треба навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і отримати повну інформацію про походження товару", – мовиться в короткій інструкції.

Товари виробництва Росії в магазинах розпізнати дуже легко – вони промарковані штрих-кодом, який починається з цифр "46". Діапазон цифр на початку коду може бути від "460" до "469".

Зазначається, що "Не купуй російське!" – це всеукраїнська громадянська кампанія бойкоту російських товарів та продукції з 2014 року. Вона є продовженням реакції українців на війну Росії проти України.

Завантажити додаток можна за посиланнями:

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