З'явився новий фронт: Україна вперше проведе навчання у секторі кібербезпеки

В Україні вже вдруге від початку року відбулась кібератака на сайти важливих установ. Відтак у Мінцифри анонсували масштабні кібернавчання.

Очільник відомства Михайло Федоров заявив, що їх збираються організувати через кілька місяців. Поставили за мету вперше протестувати протоколи реагування на атаки хакерів, повідомляє 24 канал.

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Кіберфронт є новим і потрібно в цей напрямок інвестувати та залучати до нього бізнес,

– сказав Федоров.

За його словами, окрім перевірки протоколів реагування, зроблять тести та аналіз й іншої інформації по суті.

Останні заяви про кібератаку

Напад кіберзлочинців на деякі урядові сайти та банки 15 лютого заблокував роботи сайтів держустанов, "Приватбанку" та "Ощадбанку". Гроші людей не постраждали, роботу відновили, але Мінцифри визнало, що запобігти атаці їм не вдалось.

У Раді нацбезпеки та оборони заявляли, що кібератака на Україну 15 лютого була інформаційно-психологічною. Зловмисники здійснили її заради впливу на населення.

Михайло Федоров також зауважував, що така атака вартувала мільйони доларів. Зловмисники діяли з різних країн.

Що кажуть про атаку в Мінцифри: дивіться відео