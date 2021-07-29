З'їзд "Голосу" нагадував КПРС, – Юрчишин

Низка депутатів оголосили про вихід з партії "Голос". Таке рішення парламентарі ухвалили через з'їзд політсили, який 29 липня проходить у Києві. Вони вважають цей з'їзд повною профанацією.

А партія загалом перетворюється на фан-клуб однієї людини – Кіри Рудик. Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

До теми Услід за Устіновою: з "Голосу" йдуть Юрчишин, Бобровська, Стефанишина

Юрчишин: Не повертається язик назвати це з'їздом

За його словами, цей з'їзд мав бути останньою краплею для розуміння, чи є можливість змінити ситуації в партії демократичним шляхом. Мовиться про переобрання керівництва, адекватне представлення осередків. Адже раніше керівництво політсили йшло протореним шляхом – одна людина від кожного представництва.

Він наголосив, що керівництво "Голосу" не пустило 29 липня на з'їзд частину делегації зі Львова. Відтак близько 20 депутатів різних рівні просто залишилися в фоє, попри те, що статут дає їм право брати участь.

Цього разу це нагадувало з'їзд КПРС, коли люди наперед знали, за кого будуть голосувати. Результат очікуваний – Кіра Рудик підтвердила свої повноваження,

– зазначив Юрчишин.

Він підтвердив, що члени партії проголосували за те, щоб Кіра Рудик і далі очолювала партію. Адже загалом перевиборів нового керівника так і не відбулося.

Нардеп пояснив, що з'їзд партії не має права ініціювати виключення депутатів з фракції. Якщо все-таки в "Голосі" ухвалять таке рішення, парламентарі залишаться позафракційними, але з мандатом.

"Тому я не думаю, що буде таке рішення. Не бачу логіки аналізувати, прогнозувати, що буде приймати з'їздом. Якщо назвати його таким не повертається язик", – підкреслив він.

Юрчишин прокоментував вихід з партії "Голос": відео

Депутати оголосили про вихід з партії "Голос": що відомо