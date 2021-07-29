З'їзд "Голосу" нагадував КПРС, – Юрчишин
Джерело:24 канал
Низка депутатів оголосили про вихід з партії "Голос". Таке рішення парламентарі ухвалили через з'їзд політсили, який 29 липня проходить у Києві. Вони вважають цей з'їзд повною профанацією.
А партія загалом перетворюється на фан-клуб однієї людини – Кіри Рудик. Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.
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Юрчишин: Не повертається язик назвати це з'їздом
За його словами, цей з'їзд мав бути останньою краплею для розуміння, чи є можливість змінити ситуації в партії демократичним шляхом. Мовиться про переобрання керівництва, адекватне представлення осередків. Адже раніше керівництво політсили йшло протореним шляхом – одна людина від кожного представництва.
Він наголосив, що керівництво "Голосу" не пустило 29 липня на з'їзд частину делегації зі Львова. Відтак близько 20 депутатів різних рівні просто залишилися в фоє, попри те, що статут дає їм право брати участь.
Цього разу це нагадувало з'їзд КПРС, коли люди наперед знали, за кого будуть голосувати. Результат очікуваний – Кіра Рудик підтвердила свої повноваження,
– зазначив Юрчишин.
Він підтвердив, що члени партії проголосували за те, щоб Кіра Рудик і далі очолювала партію. Адже загалом перевиборів нового керівника так і не відбулося.
Нардеп пояснив, що з'їзд партії не має права ініціювати виключення депутатів з фракції. Якщо все-таки в "Голосі" ухвалять таке рішення, парламентарі залишаться позафракційними, але з мандатом.
"Тому я не думаю, що буде таке рішення. Не бачу логіки аналізувати, прогнозувати, що буде приймати з'їздом. Якщо назвати його таким не повертається язик", – підкреслив він.
Юрчишин прокоментував вихід з партії "Голос": відео
Депутати оголосили про вихід з партії "Голос": що відомо
- Про вихід з партії "Голос" 29 липня заявили одразу кілька народних депутатів, які у Верховній Раді утворили власне об'єднання "Справедливість".
- Першою відповідну заяву зробила Олександра Устінова. Таке рішення вона пояснила тим, що Кіра Рудик узурпувала владу в партії.
- Також покинути політсилу вирішили Ольга Стефанишина, Соломія Бобровська та Ярослав Юрчишин.
- Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі 24 каналу відзначив, що ставиться з повагою до рішення колег.