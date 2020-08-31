Партія "Слуга народу" 31 серпня зібралася на даху виставкового центру "Парковий" на позачерговий з’їзд. Члени політсили мають обговорити низку питань. Одним із найважливіших є ухвалення рішення про участь партії в місцевих виборах 25 жовтня.

Прессекретарка партії Євгенія Кравчук раніше повідомляла, що з'їзд "Слуги народу" триватиме два дні. Першу частину заходу анонсували як закриту, повідомляє 24 канал. Зверніть увагу В офісі "Слуги народу" був спалах COVID-19 Що відбувається на з'їзді партії На з'їзді вирішать різні технічні питання, а також затвердять кандидата на довиборах у Раду по 208 округу.

На відкритій частині виступить Президент України Володимир Зеленський.

Під час заходу презентують команди, які візьмуть участь у місцевих виборах 2020 року, а також представлять список кандидатів на посади мерів обласних центрів.

До речі, на посаду мера Одеси від "Слуги народу" висунули гумориста Олега Філімонова. Дивіться онлайн-трансляцію зі з'їзду партії "Слуга народу":