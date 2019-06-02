З'їзд партії Кернеса і Труханова пікетують громадські активісти: перші фото та відео

З'їзд партії "Довіряй справам" міського голови Харкова Геннадія Кернеса та голови Одеси Геннадія Труханова запланований на 2 червня та має відбуватися у Палаці Спорту в Харкові. Біля будівлі вже зібралися громадські активісти, здебільшого представники націоналістичних організацій, на акцію протесту.

Загалом у протестах беруть участь приблизно тисяча людей. Про це розповіло "Громадське" у своєму Twitter.

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Організатори розповіли, що хочуть нагадати українцям про 2013 та 2014 роки, коли лідери політичної сили "Довіряй справам" та голови міст Харкова й Одеси Геннадій Кернес та Геннадій Труханов "мали відкриту проросійську позицію".

Участь в акції беруть представники "Демократичної сокири", "Національного корпусу", "Правого сектору", "Харківського антикорупційного центру" та інших.

Акція націоналістів та праворадикалів у Харкові pic.twitter.com/Clsfn5glF6 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 июня 2019 г.

Журналісти зауважили, що до будівлі Палацу Спорту йшли "бюджетники" – вчителі та вихователі. Більшість із них відмовлялися говорити, але дехто висловився, що підтримує Кернеса і прийшов добровільно.

У Харкові праворадикали та націоналістичні організації влаштували акцію проти з'їзду партії "Довіряй ділам". Так вони хочуть нагадати, що раніше очільники партії займали проросійську позицію pic.twitter.com/iUGsM8wI8Y — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 июня 2019 г.

Тим часом активісти вибудували символічний "коридор ганьби" біля входу до будинку і розлили червону фарбу – люди, які йдуть на з'їзд, мали б через цю фарбу залишати "криваві сліди" на макеті карти України, який розстелили протестувальники.

Біля Палацу спорту у Харкові, де має відбутися з’їзд партії «Довіряй справам» (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова) зібралися представники націоналістичних організацій https://t.co/Hvb6UikUOT — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 июня 2019 г.

Біля входу до Палацу виставили фотографії загиблих учасників війни на Донбасі.

Партія мерів Кернеса і Труханова може пройти в парламент і стати учасником коаліції?

Що відомо про "Довіряй справам"?Міські голови Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах (призначені на 21 липня 2019 року). Йдеться про формування умовної "партії мерів" з прицілом на електорат південного сходу України. Передбачається, що виборчий список очолить Геннадій Кернес.