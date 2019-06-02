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      З'їзд партії Кернеса і Труханова пікетують громадські активісти: перші фото та відео

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      Пікет у Харкові проти партії "Довіряй справам"
      Пікет у Харкові проти партії "Довіряй справам" / twitter.com/HromadskeUA

      З'їзд партії "Довіряй справам" міського голови Харкова Геннадія Кернеса та голови Одеси Геннадія Труханова запланований на 2 червня та має відбуватися у Палаці Спорту в Харкові. Біля будівлі вже зібралися громадські активісти, здебільшого представники націоналістичних організацій, на акцію протесту.

      Загалом у протестах беруть участь приблизно тисяча людей. Про це розповіло "Громадське" у своєму Twitter.

      Читайте також: Чи зможе Кернес пройти у Верховну Раду та кому це вигідно: думки експертів

      Організатори розповіли, що хочуть нагадати українцям про 2013 та 2014 роки, коли лідери політичної сили "Довіряй справам" та голови міст Харкова й Одеси Геннадій Кернес та Геннадій Труханов "мали відкриту проросійську позицію".

      Участь в акції беруть представники "Демократичної сокири", "Національного корпусу", "Правого сектору", "Харківського антикорупційного центру" та інших. 

      Журналісти зауважили, що до будівлі Палацу Спорту йшли "бюджетники" – вчителі та вихователі. Більшість із них відмовлялися говорити, але дехто висловився, що підтримує Кернеса і прийшов добровільно. 

      Тим часом активісти вибудували символічний "коридор ганьби" біля входу до будинку і розлили червону фарбу – люди, які йдуть на з'їзд, мали б через цю фарбу залишати "криваві сліди" на макеті карти України, який розстелили протестувальники.

      Біля входу до Палацу виставили фотографії загиблих учасників війни на Донбасі.

      Партія мерів Кернеса і Труханова може пройти в парламент і стати учасником коаліції?

      Що відомо про "Довіряй справам"?Міські голови Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах (призначені на 21 липня 2019 року). Йдеться про формування умовної "партії мерів" з прицілом на електорат південного сходу України. Передбачається, що виборчий список очолить Геннадій Кернес.

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      Теги: Новини України Геннадій Труханов Геннадій Кернес Новини Харкова Протести Національний корпус
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