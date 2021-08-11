Знущання з історичного центру Києва, – Ткаченко про дрифт на Софійській площі

11 серпня 2021 , 21:59
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Олександра Ткаченка

Мінкульт подало заяву до правоохоронних органів щодо дрифту на Софійській площі у Києві. Олександр Ткаченко назвав ці зйомки невіглаством та знущанням

Ткаченко нагадав, що площа належить до буферної зони ЮНЕСКО. Тому компанія має понести фінансове покарання. 

До речі Дрифт на Софіївській площі: КМДА раніше відмовила Red Bull – документи

Винуватці мають нести відповідальність

Крім того, на думку Ткаченка, чиновники та поліція теж мають нести відповідальність.

Ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням з історичного центру Києва,
– сказав міністр.

Політик нагадав, що зйомки відбувались без жодного узгодження з заповідником "Софія Київська" та з Мінкультом. 

Що відомо про скандальний дрифт

  • На Софійській площі 10 серпня відбулося дрифт-шоу. Все тривало без огороджень у пішохідній зоні. 
  • Дрифт дуже забруднив історичну територію, її відмиватимуть не один день.
  • Згодом з'явилась інформація, що це були рекламні зйомки для Red Bull. У них брала участь і Alyona Alyona. Співачка запевнила, що відео знімали до Дня Незалежності.
  • В Red Bull вибачились за вчинене.
  • Alyona Alyona викликали в поліцію для допиту.
Автор: Ольга Музика