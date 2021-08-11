Знущання з історичного центру Києва, – Ткаченко про дрифт на Софійській площі
11 серпня 2021 , 21:59Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Мінкульт подало заяву до правоохоронних органів щодо дрифту на Софійській площі у Києві. Олександр Ткаченко назвав ці зйомки невіглаством та знущанням
Ткаченко нагадав, що площа належить до буферної зони ЮНЕСКО. Тому компанія має понести фінансове покарання.
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Винуватці мають нести відповідальність
Крім того, на думку Ткаченка, чиновники та поліція теж мають нести відповідальність.
Ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням з історичного центру Києва,
– сказав міністр.
Політик нагадав, що зйомки відбувались без жодного узгодження з заповідником "Софія Київська" та з Мінкультом.
Що відомо про скандальний дрифт
- На Софійській площі 10 серпня відбулося дрифт-шоу. Все тривало без огороджень у пішохідній зоні.
- Дрифт дуже забруднив історичну територію, її відмиватимуть не один день.
- Згодом з'явилась інформація, що це були рекламні зйомки для Red Bull. У них брала участь і Alyona Alyona. Співачка запевнила, що відео знімали до Дня Незалежності.
- В Red Bull вибачились за вчинене.
- Alyona Alyona викликали в поліцію для допиту.