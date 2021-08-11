Знущання з історичного центру Києва, – Ткаченко про дрифт на Софійській площі

Мінкульт подало заяву до правоохоронних органів щодо дрифту на Софійській площі у Києві. Олександр Ткаченко назвав ці зйомки невіглаством та знущанням

Ткаченко нагадав, що площа належить до буферної зони ЮНЕСКО. Тому компанія має понести фінансове покарання.

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Винуватці мають нести відповідальність

Крім того, на думку Ткаченка, чиновники та поліція теж мають нести відповідальність.

Ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням з історичного центру Києва,

– сказав міністр.

Політик нагадав, що зйомки відбувались без жодного узгодження з заповідником "Софія Київська" та з Мінкультом.

Що відомо про скандальний дрифт