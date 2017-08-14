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10 хвилин тиші: дивний трек набуває популярності у хіт-параді iTunes

09:09, сьогодні 1200 Читать новость на русском
10 хвилин тиші стають популярними на
10 хвилин тиші стають популярними на / Getty images

Майже 10-хвилинна композиція, в якій немає жодного звука, увірвалась у топ-30 хіт-параду iTunes.

Трек під назвою Aaaa Very Good Song за два дні встиг піднятись на 30-ту сходинку хіт-параду.

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Користувачі iOS, які слухають музику на iTunes, можуть придбати його за 99 центів.

Творцем такої дивної композиції виявився екс-керівник відділу соціальних медіа Buzzfeed Самір Мезрахі, пише видання Variety.

За його словами, "пісня" призначена для того, щоб подарувати слухачеві трохи тиші та можливість обрати іншу композицію.

При приєднанні гаджета iOS до аудіосистеми в автомобілі щоразу починає грати одна і та ж пісня, назва якої йде першою за алфавітом.

У соцмережах інтернет-юзери дякують Мезрахі, бо зізнаються, що вже встигали зненавидіти пісню, яка у них в автомобілі грала першою.

Теги: LifeStyle Новини України Музика iTunes Рейтинги
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