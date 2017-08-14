10 хвилин тиші: дивний трек набуває популярності у хіт-параді iTunes

Майже 10-хвилинна композиція, в якій немає жодного звука, увірвалась у топ-30 хіт-параду iTunes.

Трек під назвою Aaaa Very Good Song за два дні встиг піднятись на 30-ту сходинку хіт-параду.

Дивіться також: "Бумбокс" показав другу версію "Голого короля": відео рве мережі

Користувачі iOS, які слухають музику на iTunes, можуть придбати його за 99 центів.

Творцем такої дивної композиції виявився екс-керівник відділу соціальних медіа Buzzfeed Самір Мезрахі, пише видання Variety.

hey I released a blank song that will play 1st so that *one* song won’t play every time u plug ur phone into ur car https://t.co/FL83YUOOcz — #1 samir (@samir) 9 серпня 2017 р.

За його словами, "пісня" призначена для того, щоб подарувати слухачеві трохи тиші та можливість обрати іншу композицію.

При приєднанні гаджета iOS до аудіосистеми в автомобілі щоразу починає грати одна і та ж пісня, назва якої йде першою за алфавітом.

У соцмережах інтернет-юзери дякують Мезрахі, бо зізнаються, що вже встигали зненавидіти пісню, яка у них в автомобілі грала першою.