10 хвилин тиші: дивний трек набуває популярності у хіт-параді iTunes

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Майже 10-хвилинна композиція, в якій немає жодного звука, увірвалась у топ-30 хіт-параду iTunes.
Трек під назвою Aaaa Very Good Song за два дні встиг піднятись на 30-ту сходинку хіт-параду.
Дивіться також: "Бумбокс" показав другу версію "Голого короля": відео рве мережі
Користувачі iOS, які слухають музику на iTunes, можуть придбати його за 99 центів.
Творцем такої дивної композиції виявився екс-керівник відділу соціальних медіа Buzzfeed Самір Мезрахі, пише видання Variety.
За його словами, "пісня" призначена для того, щоб подарувати слухачеві трохи тиші та можливість обрати іншу композицію.
При приєднанні гаджета iOS до аудіосистеми в автомобілі щоразу починає грати одна і та ж пісня, назва якої йде першою за алфавітом.
У соцмережах інтернет-юзери дякують Мезрахі, бо зізнаються, що вже встигали зненавидіти пісню, яка у них в автомобілі грала першою.