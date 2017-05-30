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20 мая в Киеве состоялась конференция по видеомаркетингу "ВидеоЖара для брендов"

15:37, сьогодні 13 Читать новость на русском
"ВидеоЖара для брендов"

20 мая на "Арт-заводе Платформа" в Киеве уже во второй раз ппрошла конференция "ВидеоЖара для брендов".

На образовательной зоне фестиваля "ВидеоЖара" собрались прогрессивные маркетологи, представители агентств, бизнеса и предприниматели, они услышали выступления известных спикеров и убедились с том, что видеомакертинг это следующая ступень в коммуникации с целевой аудиторией.

Спикеры конференции, Нина Левчук и Сергей Братусев из Google и YouTube, исполнительный продюсер международных киберспортивных турниров Starladder Степан Шульга, Роман Гавриш – управляющий партнер Aimbulance и Ян Лопатков (Ян Топлес) автор и ведущий развлекательно-обучающего шоу "Топлес" (1,3 млн подписчиков) рассказали о трендах видеомаркетинга в Украине и мире, а также о том, как правильно представить бренд на YouTube. Участники конференции увидели кто такие новые лидеры мнений и как они взаимодействуют со своей аудиторией, узнали о возможностях, которые открывает киберспорт для брендов. Во время панельной дискуссии узнали о реальных кейсах сотрудничества брендов с видеоблогерами за рубежом и в Украине.

"Интернет и созданные на нем платформы наделяют нас силой влияния, которой еще 10 лет назад обладали лишь крупные медиакомпании. На конференции "ВидеоЖара для брендов" мы максимально широко продемонстрируем возможности, которые эта новая медиареальность открывает для продвижения брендов и взаимодействия с аудиторией", говорит директор департамента по продвижению брендов AIR и организатор конференции Вера Сливинская.

Фестиваль "ВидеоЖара" состоится в Украине во второй раз. Организатор фестиваля компания AIR, сертифицированный партнер YouTube сотрудничает с видеоблогерами по всему миру. Как отмечает маркетинг-директор AIR и стратег фестиваля "ВидеоЖара" Николай Рогинец: "ВидеоЖара" это не просто фестиваль. Это лицо новой медиареальности, где у создателей видеоконтента есть возможность быть услышанными глобально, а аудитория самостоятельно определяет, какой контент должен остаться. И ещё просто много-много фана и хорошего настроения". В 2016 году фестиваль "ВидеоЖара" посетили топ-блогеры из разных стран и более 6000 фанатов YouTube.

Теги: Бізнес
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