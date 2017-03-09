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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

3 страви, які відновлять ваші сили після вечірки

08:46, сьогодні 1205 Читать новость на русском
Похмілля
Похмілля / Фото з відкритих джерел

Не одним бульйоном ви можете допомогти своєму організму. Існує багато страв, які позбавлять вас від неприємних відчуттів після надмірно випитого алкоголю.

Про це розповіли на Gazeta.ua.

Юшка з червоної риби

Суп не лише аппетитно виглядає, але й тонізує. Наваристий бульйон з червоної риби з шматочками м'яса, картоплею і зеленню дуже легко сприймається організмом, навіть якщо немає апетиту.

Вже через 10 хвилин після його прийому ви відчуєте полегшання.

Сирний суп

Сирний суп – це теж відмінний засіб, який зможе привести вас в нормальні почуття після вечора.

Головне, щоб серед інгредієнтів було куряче м'ясо, гриби і вершковий сир. Поєднання таких продуктів відразу ж полегшить ваш стан.

Борщ

Ви напевне здивуєтесь, але саме український борщ, приготовлений з м'ясом, є відмінним засобом від похмілля. Головне, їсти його гарячим і зі сметаною.

Як радять у виданні, борщ ідеальний на другу-третю добу після приготування. Тому, приготувати його можна заздалегідь, щоб ваш ранок почався саме з борщу.

Щодо зарубіжних країн, то у США найкращим способом зняти похмільний синдром вважається коктейль з томатного соку, жовтка і перцю. Пити таку суміш потрібно залпом.

А от у Німеччині впевнені, що краще за все позбавляє від похмілля оселедець. Ідеально їсти з маслом і білим хлібом.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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