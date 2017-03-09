3 страви, які відновлять ваші сили після вечірки

Не одним бульйоном ви можете допомогти своєму організму. Існує багато страв, які позбавлять вас від неприємних відчуттів після надмірно випитого алкоголю.

Про це розповіли на Gazeta.ua.

Юшка з червоної риби

Суп не лише аппетитно виглядає, але й тонізує. Наваристий бульйон з червоної риби з шматочками м'яса, картоплею і зеленню дуже легко сприймається організмом, навіть якщо немає апетиту.

Вже через 10 хвилин після його прийому ви відчуєте полегшання.

Сирний суп

Сирний суп – це теж відмінний засіб, який зможе привести вас в нормальні почуття після вечора.

Головне, щоб серед інгредієнтів було куряче м'ясо, гриби і вершковий сир. Поєднання таких продуктів відразу ж полегшить ваш стан.

Борщ

Ви напевне здивуєтесь, але саме український борщ, приготовлений з м'ясом, є відмінним засобом від похмілля. Головне, їсти його гарячим і зі сметаною.

Як радять у виданні, борщ ідеальний на другу-третю добу після приготування. Тому, приготувати його можна заздалегідь, щоб ваш ранок почався саме з борщу.

Щодо зарубіжних країн, то у США найкращим способом зняти похмільний синдром вважається коктейль з томатного соку, жовтка і перцю. Пити таку суміш потрібно залпом.

А от у Німеччині впевнені, що краще за все позбавляє від похмілля оселедець. Ідеально їсти з маслом і білим хлібом.

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