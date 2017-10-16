4 продукти, які не категорично не можна їсти на ніч

Переїдання на ніч так чи інакше негативно позначається на якості та тривалості сну. Однак, не лише шкідлива та смажена їжа мають такий ефект, іноді саме звичайний перекус можна вкрасти у вас кілька годин здорового сну.

Бекон

Найголовніше, що потрібно знати про бекон – це жирне м’ясо. Він дуже довго і важко перетравлюється і не дасть вам заснути ще кілька годин. До бекону також можна додати будь-які смажені продукти, в тому числі і картоплю-фрі.

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Злаки

Вівсянка або пластівці з молоком – відмінний варіант енергетичного сніданку, але ніяк не трапези перед сном. Особливо, якщо пластівці були куплені в магазині. Надлишок цукру, солодких сиропів і вуглеводів краще вжити в більш відповідний час доби: сплеск глюкози не допоможе вам заснути.

Морозиво

Є дві речі, яких варто уникати перед сном: цукор і жир. Цукор підвищує рівень енергії, а жир складно переварити. Морозиво тут б'є всі рекорди, адже в достатку володіє і тим, і іншим. Тому при перегляді фільму на ніч краще відмовитись від відерка морозива, якщо хоте потім поспати.

Шоколад

Це популярний вибір перекусу на ніч. Ну кому не хочеться шматочок смачної, чорної плиточки після важкого дня? Тим не менш, не радимо його є в пізній час. Хоча багато хто вважає, що якщо шоколад з високим вмістом какао, то він корисний. Але високий вміст кофеїну підніме серцевий пульс і позначиться на вашому сні, і його більше саме в чорному шоколаді.