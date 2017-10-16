23:51
16 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Захоплення вертолітного майданчика Януковича. Теракт у Сомалі
Випуск новин
22:02, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

4 продукти, які не категорично не можна їсти на ніч

20:36, сьогодні 2183 Читать новость на русском
Що не можна їсти на ніч: список
Що не можна їсти на ніч: список / unsplash

Переїдання на ніч так чи інакше негативно позначається на якості та тривалості сну. Однак, не лише шкідлива та смажена їжа мають такий ефект, іноді саме звичайний перекус можна вкрасти у вас кілька годин здорового сну.

Бекон

Найголовніше, що потрібно знати про бекон – це жирне м’ясо. Він дуже довго і важко перетравлюється і не дасть вам заснути ще кілька годин. До бекону також можна додати будь-які смажені продукти, в тому числі і картоплю-фрі.

Читайте також: Що робити, якщо ви переїли на ніч: корисні поради

Злаки

Вівсянка або пластівці з молоком – відмінний варіант енергетичного сніданку, але ніяк не трапези перед сном. Особливо, якщо пластівці були куплені в магазині. Надлишок цукру, солодких сиропів і вуглеводів краще вжити в більш відповідний час доби: сплеск глюкози не допоможе вам заснути.

Морозиво

Є дві речі, яких варто уникати перед сном: цукор і жир. Цукор підвищує рівень енергії, а жир складно переварити. Морозиво тут б'є всі рекорди, адже в достатку володіє і тим, і іншим. Тому при перегляді фільму на ніч краще відмовитись від відерка морозива, якщо хоте потім поспати.

Шоколад

Це популярний вибір перекусу на ніч. Ну кому не хочеться шматочок смачної, чорної плиточки після важкого дня? Тим не менш, не радимо його є в пізній час. Хоча багато хто вважає, що якщо шоколад з високим вмістом какао, то він корисний. Але високий вміст кофеїну підніме серцевий пульс і позначиться на вашому сні, і його більше саме в чорному шоколаді.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Поради Здоров'я
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 16 жовтня: скандальна заява Лаврова та ультиматум націоналістів
сьогодні, 22:09 Головні новини 16 жовтня: скандальна заява Лаврова та ультиматум націоналістів
Національний корпус 1648
Чемпіон Arnold Classic Олег Кривий: Виріс у селі, зі спорту знав лише футбол
сьогодні, 22:01 Чемпіон Arnold Classic Олег Кривий: Виріс у селі, зі спорту знав лише футбол
Іван Вербицький 677
сьогодні, 21:04 "Баррі Сіл: Король контрабанди" — грінго, який доставить що завгодно куди завгодно
Юлія Ліпенцева 919
Какую опасность несет партия, которая обожает Путина
сьогодні, 20:00 Какую опасность несет партия, которая обожает Путина
Іван Яковина 939
Австрія – розворот направо, або Як вплинуть на Україну австрійські націоналісти
сьогодні, 19:01 Австрія – розворот направо, або Як вплинуть на Україну австрійські націоналісти
Борис Немировський 2531
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук