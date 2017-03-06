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5 неймовірних властивостей мате

12:04, сьогодні 472 Читать новость на русском
Корисні властивості мате
Корисні властивості мате / vse-o-mate.ru

Мате – один із найдавніших напоїв на світі. Індійці вважали, що цей чай навіть може продовжувати життя та лікувати різні хвороби.

І справді, рослина з подібним поєднанням життєво важливих і корисних елементів дуже рідко зустрічається в природі.

Мате дуже корисний при проблемах із кишково-шлунковим трактом. Він сприяє відновленню слизових тканин та загалом покращує травлення.

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В мате міститься безпечний аналог кофеїну – матеїн. Він чудово тонізує та стимулює організм. При регулярному вживанні мате, покращується концентрація та опірність організму. Такий напій чудово підійде людям, яким протипоказана кава.

Напій незамінний для людей, які слідкують за фігурою. Мате здатен притупити відчуття голоду та зменшує бажання з'їсти щось дуже калорійне та шкідливе.

До того ж, мате навіть здатен покращувати настрій. Вчені давно назвали його одним із кращих натуральних антидепресантів. Він робить сон спокійнішим та людині легше засинати. Тож як результат – вона почуває себе краще.

Мате також рекомендують людям, які відновлюються після хвороб. Напій чудово стимулює імунну систему та сприяє швидкому одужанню і робить організм стійкішим до вірусів.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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