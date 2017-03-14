12:44
14 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, 13 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, 13 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новин за 11:00: Новий порядок переміщення товарів у зоні АТО. Буревій у США
Випуск новин
12:14, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

5 причин зайнятися сексом вранці

10:42, сьогодні 1486 Читать новость на русском
5 причин зайнятися сексом вранці
/ www.gettyimages.com

Дослідники підтверджують, що секс позитивним чином впливає на фізичне і психічне здоров'я людини.

При цьому, за словами фахівців, особливо корисний секс для організму в ранковий час, пише НВ.

5 причин зайнятися ранковим сексом

Покращує настрій

Доктор філософії і секс-експерт Джессіка О'рейлі, розповідає, що у ранковий час підвищений рівень тестостерону і рівень енергії від сексу допоможе підвищити настрій на цілий день і зарядити життєвою силою.

Зміцнює серце

Також ранковий секс здатний зміцнити серце та навіть допомогти в боротьбі із зайвою вагою.

Зокрема, професор з університету Ілоріна, біохімік Муса Якубу зазначає, що ранковий секс позитивним чином позначається на здоров'ї серця - знижує кров'яний тиск і знижує ризик виникнення серцевого нападу.

Читайте також: Червоне вино здатне зупинити старіння: вчені

Бадьорить краще за каву

Американський медик Арун Гош стверджує, що ранкова близькість з партнером здатна пробудити краще за каву.

Наш мозок відчуває величезне стимулювання під час статевого акту. Саме тому ми відчуваємо ейфорію після оргазму,
– каже Гош.

Замінить ранкову пробіжку

За даними досліджень, під час сексу частота дихання та серцевих скорочень збільшується так само, як і під час занять спортом.

Науковці також прирівняли секс до швидкої ходьби, адже під час сексу організм людини працює в такому ж посиленому режимі, як і при фізичних навантаженнях, наприклад, в тренажерних залах.

Читайте також: Названо найкращий засіб від безсоння

Підвищує рівень доходів

Американські вчені дійшли до висновку, що ранковий секс сприяє кар'єрному росту. Під час опитування понад півтисячі пар у віці від 18 до 50 років вдалося з'ясувати, що ті пари, які регулярно займаються сексом вранці, заробляють більше.

Водночас автори дослідження не змогли знайти причину того, як ранковий секс може бути пов'язаний з підвищенням рівня доходів і успішною кар'єрою. Ймовірно, це може бути пов'язано з тим, що ранкова близькість покращує настрій та продуктивність протягом дня.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Кривий Ріг епохи Вілкула: революція в головах відкладається
сьогодні, 11:46 Кривий Ріг епохи Вілкула: революція в головах відкладається
Дмитро Бобрицький 411
США, Китай чи Україна: найпривабливіші національні бренди світу
сьогодні, 11:14 США, Китай чи Україна: найпривабливіші національні бренди світу
625
Нам бы сейчас настоящих лидеров во главе блокады, тогда бы боевики завопили
сьогодні, 11:05 Нам бы сейчас настоящих лидеров во главе блокады, тогда бы боевики завопили
Юрий Касьянов 1609
Жизнь на блокпостах или почему менты не любят украинских военных
сьогодні, 08:04 Жизнь на блокпостах или почему менты не любят украинских военных
Володимир Шередега 2943
13 березня, 22:19 "Конг: Острів черепа": коли велетенське чудовисько – справедливий Король
Юлія Ліпенцева 1319
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук