5 причин зайнятися сексом вранці

Дослідники підтверджують, що секс позитивним чином впливає на фізичне і психічне здоров'я людини.

При цьому, за словами фахівців, особливо корисний секс для організму в ранковий час, пише НВ.

5 причин зайнятися ранковим сексом

Покращує настрій

Доктор філософії і секс-експерт Джессіка О'рейлі, розповідає, що у ранковий час підвищений рівень тестостерону і рівень енергії від сексу допоможе підвищити настрій на цілий день і зарядити життєвою силою.

Зміцнює серце

Також ранковий секс здатний зміцнити серце та навіть допомогти в боротьбі із зайвою вагою.

Зокрема, професор з університету Ілоріна, біохімік Муса Якубу зазначає, що ранковий секс позитивним чином позначається на здоров'ї серця - знижує кров'яний тиск і знижує ризик виникнення серцевого нападу.

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Бадьорить краще за каву

Американський медик Арун Гош стверджує, що ранкова близькість з партнером здатна пробудити краще за каву.

Наш мозок відчуває величезне стимулювання під час статевого акту. Саме тому ми відчуваємо ейфорію після оргазму,

– каже Гош.

Замінить ранкову пробіжку

За даними досліджень, під час сексу частота дихання та серцевих скорочень збільшується так само, як і під час занять спортом.

Науковці також прирівняли секс до швидкої ходьби, адже під час сексу організм людини працює в такому ж посиленому режимі, як і при фізичних навантаженнях, наприклад, в тренажерних залах.

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Підвищує рівень доходів

Американські вчені дійшли до висновку, що ранковий секс сприяє кар'єрному росту. Під час опитування понад півтисячі пар у віці від 18 до 50 років вдалося з'ясувати, що ті пари, які регулярно займаються сексом вранці, заробляють більше.

Водночас автори дослідження не змогли знайти причину того, як ранковий секс може бути пов'язаний з підвищенням рівня доходів і успішною кар'єрою. Ймовірно, це може бути пов'язано з тим, що ранкова близькість покращує настрій та продуктивність протягом дня.