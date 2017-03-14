5 важливих порад, як зробити переговори ефективними

Фахівці радять використовувати кілька стратегій, які здатні зробити діалог корисним та ефективним для обох сторін.

Допомагайте співрозмовнику

Співрозмовник зазвичай відчуває схожі труднощі в розмові, як і ви. Тому допомагайте розмові рухатися вперед – ставте запитання співрозмовнику про те, що він думає і відчуває, які рішення йому приходили в голову.

Запитуйте

Щоб отримати потрібну інформацію – ставте запитання. Зважте, що від підібраних питань залежить хід розмови. Навіть, якщо ви не отримаєте однозначних відповідей, ви зрозумієте наскільки чесний з нами співрозмовник чи наскільки компетентний.

Також використовуйте так звані "відкриті питання", які не потребують відповіді "так чи ні".

Покажіть впевненість

Якщо ви покажете впевненість та повагу до себе – ви справите враження на співрозмовника, дасте відчувати себе господарем бесіди. Але тут головне не переборщити, ніхто не захоче розмовляти з пихатою людиною.

Додайте позитиву

Знайдіть в будь-якому предметі бесіди щось позитивне. Тільки не доходьте до цинізму.

Візьміть паузу

За словами експертів, вчасна пауза – одна з кращих стратегій комунікації. Особливо коли розмову ведуть кілька співрозмовників. Дайте поговорити іншим, а самі послухайте.

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За матеріалом Еlle.ua