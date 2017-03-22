6 причин, чому варто їсти шоколад, – експерт

Американський дієтолог Уїлл Кловер розповів про користь шоколаду та назвав шість вагомих причин, чому потрібно вживати більше какао-продукту.
Як пише Prevention, багато людей відмовляються від шоколаду, щоб зберегти струнку фігуру, але таким чином вони позбавляють себе необхідних для організму мікроелементів. Доктор Кловер вважає, що регулярне вживання чорного шоколаду в помірних кількостях і покращує здоров'я, і забезпечує гарний настрій, і зовсім не шкодить фігурі.
Дієтолог склав список із шести причин, чому ви повинні більше вживати шоколад.
Чорний шоколад багатий на антиоксиданти, які сприяють очищенню організму. Завдяки ним зберігається здоров'я і краса шкіри. Також дослідження європейських дерматологів показало, що, вживаючи шоколад протягом 12 тижнів, на 25% зменшується втрата вологи в шкірі. Окрім цього, какао покращує циркуляцію крові і клітини шкіри вдосталь насичуються киснем.
Ще з дитинства батьки вчать дітей на помірне зловживання солодким, тому що воно псує зуби. От з шоколадом інша ситуація: насправді він захищає ротову порожнину від шкідливих бактерій. Правда, користь приносить лише чорний шоколад, в якому міститься багато какао, адже саме какао містить антибактеріальні компоненти.
Ви здивовані? Саме так, схудненню, адже в какао міститься багато клітковини і білка, тому лише кілька шматочків шоколаду можуть придушити апетит. Це відбувається завдяки скороченню вироблення гормону голоду греліну.
Чорний шоколад покращує циркуляцію крові, завдяки чому приплив крові до мозку покращує пам'ять і підвищує концентрацію уваги. Також при вживанні шоколаду підвищується рівень ендофінів, завдяки чому теж поліпшується настрій і підвищується працездатність.
У різних стресових ситуаціях в людей підвищується гормон кортизол, який негативно впливає на емоційний стан і уповільнює метаболізм. Регулярне вживання чорного шоколаду здатне зміцнити нервову систему, завдяки чому ви будете менш схильними до стресів.
Шоколад містить "цілющу" глюкозу, яка дає енергію для спортивних занять і пригнічує відчуття кріпатури. Шоколад також сприяє швидкому відновленню м’язів.
Читайте також: ТОП-5 корисних властивостей гіркого шоколаду