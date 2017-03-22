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6 причин, чому варто їсти шоколад, – експерт

20:43, сьогодні 506 Читать новость на русском
Шоколад
Шоколад / www.pexels.com

Американський дієтолог Уїлл Кловер розповів про користь шоколаду та назвав шість вагомих причин, чому потрібно вживати більше какао-продукту.

Як пише Prevention, багато людей відмовляються від шоколаду, щоб зберегти струнку фігуру, але таким чином вони позбавляють себе необхідних для організму мікроелементів. Доктор Кловер вважає, що регулярне вживання чорного шоколаду в помірних кількостях і покращує здоров'я, і забезпечує гарний настрій, і зовсім не шкодить фігурі.

Дієтолог склав список із шести причин, чому ви повинні більше вживати шоколад.

Здорова шкіра

Чорний шоколад багатий на антиоксиданти, які сприяють очищенню організму. Завдяки ним зберігається здоров'я і краса шкіри. Також дослідження європейських дерматологів показало, що, вживаючи шоколад протягом 12 тижнів, на 25% зменшується втрата вологи в шкірі. Окрім цього, какао покращує циркуляцію крові і клітини шкіри вдосталь насичуються киснем.

Здорові зуби

Ще з дитинства батьки вчать дітей на помірне зловживання солодким, тому що воно псує зуби. От з шоколадом інша ситуація: насправді він захищає ротову порожнину від шкідливих бактерій. Правда, користь приносить лише чорний шоколад, в якому міститься багато какао, адже саме какао містить антибактеріальні компоненти.

Знижує апетит і сприяє схудненню

Ви здивовані? Саме так, схудненню, адже в какао міститься багато клітковини і білка, тому лише кілька шматочків шоколаду можуть придушити апетит. Це відбувається завдяки скороченню вироблення гормону голоду греліну.

Покращення концентрації

Чорний шоколад покращує циркуляцію крові, завдяки чому приплив крові до мозку покращує пам'ять і підвищує концентрацію уваги. Також при вживанні шоколаду підвищується рівень ендофінів, завдяки чому теж поліпшується настрій і підвищується працездатність.

Зміцнюється нервова система

У різних стресових ситуаціях в людей підвищується гормон кортизол, який негативно впливає на емоційний стан і уповільнює метаболізм. Регулярне вживання чорного шоколаду здатне зміцнити нервову систему, завдяки чому ви будете менш схильними до стресів.

Підсилює ефективність тренувань

Шоколад містить "цілющу" глюкозу, яка дає енергію для спортивних занять і пригнічує відчуття кріпатури. Шоколад також сприяє швидкому відновленню м’язів.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
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