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6 речей, які знищують ваш імунітет

07:00, сьогодні 1314 Читать новость на русском
Захистіть ваш імунітет!
Захистіть ваш імунітет! / Фото з відкритих джерел

Лише варто підхопити якийсь вірус чи погані бактерії, організм залежно від захищеності імунітету сприймає їх, або ж навпаки "відштовхує". Саме тому варто знати, що ж знищує ваш імунітет.

Про це розповіли на Medic.ua.

Постійні недосипання

Незважаючи на поради лікарів про 8-годинний сон, все одно рано чи пізно ви порушуєте свій режим. Якщо це правило ігнорувати постійно – будете хворіти на грип набагато частіше. Справа в тому, що недосип провокує стрибок рівня гормону стресу, що може спровокувати запалення в організмі.

Малорухливий спосіб життя

Навіть мінімальні прогулянки щодня, а ще краще – ранкова зарядка, збережуть вас від атаки мікробів і вірусів. Адже навантаження стимулюють вироблення гормонів радості, прискорюють обмін речовин і розвивають органи дихання, за рахунок чого і зміцнюються захисні сили організму.

Надлишок цукру

Занадто велика кількість солодких пряників та цукерок не лише негативно впливають на фігуру, а й перешкоджають роботі імунних клітин. Негативний ефект зберігається близько двох годин після того, як ви, наприклад, випили солодку газовану воду.

Замість десертів все ж краще їсти більше фруктів і овочів. Вони багаті на корисні мікро- і макроелементи, а також містять необхідні для роботи імунітету вітаміни А, С, Е та інші. Найбільш корисними для захисних функцій організму є цитрусові, ягоди, ківі, яблука, червоний виноград, капуста, часник, цибуля, шпинат, солодка картопля, і морква.

Хронічний стрес

Чим менше ви будете нервувати та сприймати все за негатив, тим організм стане менш уразливими до хвороб, зокрема, до застуд, розвитку патологій органів і систем, а також загострення хронічних захворювань. Хронічний стрес не лише псує настрій вам та оточуючим, а ще й піддає організм впливу високого рівня гормону стресу адреналіну і кортизолу, які пригнічують імунну систему.

Уникнути стресів повністю – неможливо, проте керувати емоціями – цілком реально. У цьому допоможуть медитації, йога, дихальна гімнастика, спілкування друзями або психотерапевтом.

Замкнутість

Більше спілкуйтесь та отримуйте від цього задоволення! Саме це позитивно впливає не лише на настрій, але й на імунітет. Дослідження показують, що соціально активні люди мають сильніший імунітет ніж ті, хто веде замкнутий спосіб життя. Зокрема, імунітет, відкритих до спілкуваня пацієнтів, формується швидше і міцніше навіть у відповідь на щеплення від грипу.

Відсутність почуття гумору

Сміх стримує рівень гормонів стресу у вашому організмі і підвищує рівень клітин в крові, які й відповідають за боротьбу з інфекцією. Навіть коли вам цього не хочеться, змушуйте себе усміхатись: подивіться смішні ролики в інтернеті, комедії, кумедні фото чи позитивну музику.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
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