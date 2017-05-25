71-річна співачка здивувала шанувальників відвертим сценічним образом: фото

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Епатажна співачка Шер, яка нещодавно виступила на Billboard Music Awards, продемонструвала глядачам свою фігуру в нижній білизні.
На сцені 71-річна співачка з'явилася в сексуальному боді з напівпрозорими вставками, повністю прикрашеному камінням. Шер не соромиться свого тіла, тому вирішила показати, в якій спортивній формі вона знаходиться. Сміливий образ знаменитість доповнила перукою з рожевими кінчиками.
Другий наряд, який одягнула на сцену Шер, виявився не менш відвертим. На сцену вона вийшла чорному напівпрозорому облягаючому боді і пишним перукою з дрібними кучерями.
Коли артистка піднялася на сцену за нагородою, вона виступила з урочистою промовою, заявивши, що любить свою роботу.
Я займаюся улюбленою справою з чотирьох років. Вже 53 роки я не зраджую своїй роботі мрії. І знаєте що? Завтра мені виповнюється 71 рік, а я до сих пір можу стояти в планці цілих п'ять хвилин!,
– зазначила співачка.
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