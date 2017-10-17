8 продуктів, які не варто їсти на обід

Ми добре знаємо, сніданок є найважливішим прийомом їжі, але також те, що ми споживаємо на обід, може вплинути на велику частину вашого дня.

Якщо ваш обід збалансований, він можете підтримувати енергію цілий день. Проте, якщо баланс порушено, ви можете відчувати дратівливість і швидкий голод, каже експерт з дієтичного харчування Брайан Сен-П'єр.

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За словами фахівці, деякі продукти треба їсти частіше, а інші мають бути на вашій тарілці рідше.

Видання Women's Health описало 8 продуктів, які варто уникати на обід.

Білий хліб

Білий хліб може збільшити рівень цукру в крові, що зробить ваш день менш продуктивним.

Як пояснює експерт Джим Вайт, що продукти, які мають високий рівень індексу глікемії (вміст глюкози в крові) часто призводять до енергетичного виснаження.

Фахівці радять перейти на хліб з цільного зерна.

Майонез

Лише одна столова ложка майонезу додає до вашого бутерброду майже 100 калорій.

Але від жирів відмовлятися не треба, замініть майонез здоровішими жирами. Детальніше про міфи про жири читайте у нашому матеріалі.

Батончики з гранолою

Гранола є чудовими перекусами, але вона, як правило, має незначну поживну цінність, каже Джим Вайт. Крім того, багато популярних батончиків мають високий вміст цукру, з дуже маленьким вмістом клітковини.

Але можна приготувати гранолу у домашніх умовах, як це зробити – читайте у нашому матеріалі.

Йогурт з наповнювачем

Йогурт класифікується як "здорова їжа", але ароматизовані види можуть мати багато цукру.

Експерти рекомендують робити власний йогурт: взяти простий грецький йогурт без наповнювачів, ягоди, горіхи та мед. Така комбінація забезпечує менше цукру і додає більше клітковини, білка та здорових жирів.

Чіпси

Чіпси насправді нічого не додають, окрім зайвих калорій до їжі. Якщо ви хочете щось смачне та хруске, перейдіть на смажені горішки, вони забезпечують здоровими мононенасиченими жирами, вітаміном Е, магнієм, клітковиною та білком.

Солодкі напої

Сода не є єдиним солодким напоєм, який потрібно уникати. Також енергетичні та спортивні напої наповнені достатньою кількістю цукру.

При цьому і дієтичні напої варто уникати. Коли люди вживають безкалорійні продукти, вони, як правило, надмірно компенсують споживанням їжі з великим вмістом калорій, цукру та солі, йдеться в дослідженні журналу Академії харчування та дієтології.

Замініть солодкі напої на воду або трав'яний чай.

Салат з куркою

Багато людей вважає, що великий зелений салат з куркою гриль – це розумний обід, говорить дієтолог Кері Ганс.

Однак, за словами фахівця, не варто поєднувати курку та салат на обід, адже у такій страві відсутній жир та волокно, і ви дуже швидко відчуєте голод.

Окрім курки чи якогось іншого протеїну, Ганс рекомендує додати у салат авокадо, бобові чи нут.

Паста

Паста не є злом, але гігантська порція білої локшини на обід без протеїну не залишить ваш живіт задоволеним протягом усього дня. Тобто у підсумку ви можете себе відчути мляво.

Тому вибирайте одну порцію цільнозернових макаронних виробів. Решта вашої тарілки повинна складатися з овочів, таких як броколі, та білок, як курка. Таким чином, ви отримуєте деякі вуглеводи, протеїни та трохи жиру для більш збалансованого харчування, говорить Ганс.