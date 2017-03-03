9 автомобілів одночасно зіткнулися у Києві

Увечері 3 березня у Києві на Московському мосту сталася масштабна аварія за участю 9 автомобілів.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зазначається, що водій КІА їхав у лівому ряду, а ззаду в нього врізався інший автомобіль.

Однак, водії не встигли встановити знак аварійної зупинки, і в них врізався третій автомобіль.

Згодом внаслідок ланцюгової реакції до ДТП приєдналися ще 6 машин.

У результаті інциденту "швидка допомога" госпіталізувала двох чоловіків.

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Крім того, про подію пише і ресурс dtp.kiev.ua.