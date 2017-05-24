Актори, які грали роль Джеймса Бонда, прокоментували смерть Роджера Мура

Актори Шон Коннері, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг, які теж виконували ролі "агента 007", опублікували в мережах записи, де висловили співчуття після раптової кончини знаменитого актора.

23 травня 2017 року у віці 89 років сер Роджер Мур помер від онкологічного захворювання у Швейцарії.

86-річний Шон Коннері, який почав грати Бонда з 1962 року до 1971, розповів про свою дружбу з Роджером Муром у виданні The Hollywood Reporter.

Мені було дуже сумно чути про смерть Роджера. У нас були незвично тривалі відносини, по голлівудським стандартам, які були наповнені жартами і сміхом. Я буду сумувати за ним,

– прокоментував Коннері смерть Роджера Мура.

Один з акторів, який виконував роль Джеймса Бонда у 1987-1989 роках, Тімоті Далтон, на своїй Twitter-сторінці теж висловив співчуття родині актора.

"Мої співчуття родині Мура через втрату великого Роджера Мура", – прокоментував Далтон.

My condolences to the Moore family with the passing of the great Roger Moore. — Timothy Dalton (@timothydalton23) 23 травня 2017 р.

Ще один колишній "агент 007" Пірс Броснан, який грав у "бондіані" з 1995 року по 2002, назвав Мура "найвеличнішим Бондом усіх часів".

"Дорогий сер Роджер Мур. Справді, з важким серцем я чую новини про ваш відхід цього ранку. Ти був великою частиною мого життя, від святого до Джеймса Бонда… ти був неймовірним Джеймсом Бондом, і тим, хто очолив мій шлях. Світ буде сумувати за тобою і твоєму неймовірному почуттю гумору на довгі роки. Прийміть мої щирі співчуття вашій сім'ї і дітям. Покійся з миром", – поділився Пірс на своїй сторінці у Facebook.

А сьогоднішній Джеймс Бонд, який грає роль агента з 2006 року і дотепер, Деніел Крейг, опублікував фото з Муром і підписав його зворушливими словами.

"Ніхто не робить це краще" (так називалася пісня з циклу фільмів "бондіани" – "Шпигун, який мене любив").