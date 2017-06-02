Алое: 5 корисних властивостей, про які варто знати

Алое не лише красиво виглядатиме у вас на підвіконнику, а й суттєво зміцнить ваш організм. Тому якщо ви досі не посадили цю цілющу рослину в себе вдома, то варто зробити це саме зараз.

Список з п'яти цілющих властивостей алое, на які варто звернути увагу.

Підвищує імунітет

Сік алое – це один з кращих засобів для зміцнення імунітету. А все тому, що активна речовина "ацеманнан", яка міститься в алое, і захищає ваш організм. Також сахарид, що міститься в рослині, допомогає боротися зі стресом.



Алое бореться зі стресом та зміцнює ваш імунітет

Щоб приготувати корисний напій, розчиніть в склянці води ложку меду і сік одного листка алое.

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Зміцнює волосся

Хто би зміг подумати, але алое також покращує структуру і ріст волосся. Для цього застосовують маску з вмістом алое. Її легко можна зробити в домашніх умовах: змішайте 1 ч.л. соку алое, 1 ч.л. касторової або реп'яхової олії, вітамін А і Е в масляному розчині, 1 жовток і 1 ст.л. кефіру. Нанесіть на корені волосся і одягніть шапочку для душу. Через півгодини змийте маску теплою водою.

Лікує шкіру

Каша з алое часто використовується в якості аплікацій на уражені ділянки шкіри при вугровій висипці, синцях, укусах комах і сонячних опіках, а самий екстракт алое входить до складу багатьох антисептичних мазей.

Уповільнює старіння

Окрім інших властивостей алое, рослина ще й зволожує і підвищує еластичність шкіри, а також сприяє уповільненню процесів старіння. І що цікаво, в складі рослини також є такі елементи, які перешкоджають появі пігментних плям.



Алое – один з кращих помічників для збереження здорової шкіри

Для відновлення та заспокоєння шкіри, змішайте по 1 ч. будь-якого зволожуючого крему, свіжовичавленого соку алое і оливкового масла. Нанесіть маску на обличчя і шию, злегка помасажуйте круговими рухами і залиште на 20 хвилин. Потім витріть ватним тампоном. Така маска чудово відновлює обвітрену шкіру, звужує капіляри і допомагає зберегти молодість.

Очищає повітря

Зелена рослина корисна не лише для організму. Алое також очищає повітря від формальдегіду, який виділяє меблі з ДСП, і знижує вміст в ньому найпростіших мікроорганізмів. Ця рослина прекрасно підійде для спальні, оскільки саме вночі воно найбільш активно поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень.