Американський боєць-терорист отримав наукове звання в "ЛНР"

У Луганському національному аграрному університеті, який ще досі носить ім'я Тараса Шевченка, терористи присвоїли звання почесного доктора наук скандально відомому американському бійцю MMA Джеффрі Монсону.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Зауважимо, що представник змішаних єдиноборств удостоївся такого звання через те, що він, на думку бойовиків, "поляризує духовні цінності" та "зробив вагомий внесок у розвиток міжнародного співробітництва".

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Нагадаємо, у 2016 році Джеффрі Монсон став спершу громадянином Росії, а потім і так званої "ЛНР".