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Американський сценарист звинуватив Disney в плагіаті оскароносного мультфільму

15:17, сьогодні 423 Читать новость на русском
Мультфільм
Мультфільм "Зоотрополіс" / www.latimes.com

72-річний Гарі Голдман звинуватив компанію Disney в крадіжці його ідей в мультфільмі "Зоотрополіс".

Про це повідомляє Variety.

Автор таких відомих стрічок як "Анастасія", "Всі собаки потрапляють у рай" та багато інших розповів, що студія використала образи героїв, діалоги, сюжетні лінії і навіть назву "Зоотрополіс", які він розробляв у 2000 році. За словами сценариста, він пропонував свої ідеї студії в 2000 і 2009 роках, але обидва рази йому було відмовлено в їх реалізації.

Голдман подав до суду на компанію, проте представники Disney заявили про те, що позов Голдмана заснований на фальшивих свідченнях і є "безпринципним намаганням привласнити успішний фільм, який він не створював".

Нагадаємо, що мультфільм "Зоотрополіс" на цьогорічній премії Оскар отримав статуетку за найкращий анімаційний повнометражний фільм.

Читайте також: Український мультик тріумфував на європейському анімаційному форумі

Теги: Скандал LifeStyle Кіно
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