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Анджеліна Джолі та Бред Пітт відновили спілкування, – ЗМІ

10:47, сьогодні 549 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі Бред Пітт
Анджеліна Джолі Бред Пітт / Фото з відкритих джерел

Як розповідають в західних джерелах, зіркова пара, яка півроку тому подала на розлучення, знову почала спілкуватись.

Про це повідомляє "People".

Після багатомісячного спілкування виключно через адвокатів зірок, пара знову налагодила хороший контакт між собою.

Він (Бред) тепер набагато щасливіший. Для нього це велике полегшення, що все це більше не виставляється на огляд публіки,
– розповіли інсайдери у виданні.

"Це були непрості часи, але їм вдалося все вирішити. Є прогрес", – запевнив інформатор.

Як говорять у виданні, Пітт завжди віддавав Джолі належне, як хорошій матері для їхніх синів та дочок. Сьогодні їхня мета – зробити все якнайкраще для дітей.

"Тепер він проводить із дітьми більше часу, коли вони у Лос-Анджелесі. Він навіть проводить час із Меддоксом і Паксом. Усе дійсно заспокоюється", – поділилися інсайдери.

До слова, нещодавно біологічний батько старшого сина Медокса заявив про свої права на хлопця.

Читайте також: Анджеліна Джолі вперше прокоментувала розлучення з Піттом

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Голлівуд
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