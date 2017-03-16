Ані Лорак збирається приїхати до Києва на Євробачення-2017

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і активно концертує у Росії, заявила, що планує відвідати Євробачення у Києві і відвідати прямі ефіри музичного конкурсу.

Про це вона розповіла у інтерв'ю "КП".

"Я щаслива зараз, що Джамала привезла Євробачення в Україні. Планую долучитися до атмосфери свята та порадіти цій події – головне, щоб у мене збіглися всі графіки", – сказала Лорак.

Вона додала, що можливо міжнародний музичний конкурс "стане трампліном для періоду, де визначено початок змін в кращу сторону".

Вся Європа приїде до Києва, все пожвавиться, ми станемо свідками сплеску позитиву і дружби між народами. А інакше і бути не може – музика завжди об'єднувала людей,

– вважає співачка.

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Кароліна зазначила, що в українському національному відборі підтримувала співачку TAYANNA.

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Нагадаємо, у 2008 році Україну на Євробаченні представляла Ані Лорак з піснею "Shady lady". Тоді співачка зайняла другу сходинку.