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Ані Лорак збирається приїхати до Києва на Євробачення-2017

18:03, сьогодні 957 Читать новость на русском
Ані Лорак
Ані Лорак / hochu.ua

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і активно концертує у Росії, заявила, що планує відвідати Євробачення у Києві і відвідати прямі ефіри музичного конкурсу.

Про це вона розповіла у інтерв'ю "КП".

"Я щаслива зараз, що Джамала привезла Євробачення в Україні. Планую долучитися до атмосфери свята та порадіти цій події – головне, щоб у мене збіглися всі графіки", – сказала Лорак.

Вона додала, що можливо міжнародний музичний конкурс "стане трампліном для періоду, де визначено початок змін в кращу сторону".

Вся Європа приїде до Києва, все пожвавиться, ми станемо свідками сплеску позитиву і дружби між народами. А інакше і бути не може – музика завжди об'єднувала людей,
– вважає співачка.

Читайте також: Ані Лорак спробувала пояснити, чому її цькують за концерти в Росії

Кароліна зазначила, що в українському національному відборі підтримувала співачку TAYANNA.

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Нагадаємо, у 2008 році Україну на Євробаченні представляла Ані Лорак з піснею "Shady lady". Тоді співачка зайняла другу сходинку.

Теги: LifeStyle Ані Лорак Євробачення Євробачення-2017 Київ Джамала
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