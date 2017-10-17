Анна Сєдокова вперше показала в мережі 6-місячного сина Гектора

Українська співачка Анна Сєдокова вперше за півроку показала обличчя її підростаючого 6-місячного сина Гектора, який, за чутками ЗМІ, є сином 25-річного Артема Комарова, − сина російського олігарха.

Відповідне фото зірка опублікувала на сторінці в Instagram. Проте Сєдокова знову дала привід для відновлення недавніх чуток про її стосунки з виконавцем Анаталієм Цоєм. Адже на світлині він та Анна з сином втрьох позують для шанувальників.

"Якраз хотіла написати пост матусин! Дівчатка, ми вже великі − нам шість місяців. Коли вдома щось роблю на кухні, наш джентельмен сидіти в колясці відмовляється. Купуємо стільчик? Який ви порекомендуєте? Яка марка найкрутіша? А ходунки? Ви з якого віку стали користуватися? Нам терміново потрібні ваші поради", − попросила Сєдокова в шанувальників.

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До слова, про розрив стосунків з її чоловіком та батьком Гектора Анна офіційно повідомила в інтерв'ю для видання ОК!. У квітні Анна Сєдокова народила сина. Від попередніх шлюбів у артистки також є двоє доньок від різних чоловіків: 12-річна Аліна та 5-річна Моніка.

Спочатку зірка ділилася, що готується до весілля із батьком її сина та через певний час оголосила, що стала мамою-одиначкою. Ймовірно, її чоловік зрадив з іншою жінкою, що Сєдокова і намагалась показати у її нещодавному відеокліпі.