Арсен Мірзоян презентував кліп на пісню "Джеральдіна"

Український співак опублікував на своєму Youtube-каналі музичний кліп на одну з його відомих останніх пісень.

Ця пісня стала відомою ще до її офіційної появи в інтернет-просторі. На українській та французькій мові Арсен Мірзоян представив "Джеральдіну" на першому турі Національного відбору Євробачення-2017 в Києві.

За підсумками суддівських та глядацьких голосів співак не потрапив у фінал Нацвідбору.

Проте на прем’єрі своєї композиції виконавець не зупинився і випустив відеокліп, який чекало багато шанувальників. Арсен Мірзоян вирішив опублікувати свою пісню в Міжнародний день жінок.

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