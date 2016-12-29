Астролог назвав імовірну дату смерті Путіна

2017 рік буде дуже складним і несприятливим для нинішнього президента Росії Володимира Путіна, і навіть може стати останнім – не лише з політичної точки зору.

Про це пише астролог Влад Росс у свої колонці на сайті ТСН.

"Над Путіним зависла сокира. У 2017-му році може бути двірцевий переворот, в результаті якого він або призначить наступника і піде з політики, або навіть його усунуть фізично", – зазначає він.

Таке майбутнє для Путіна астролог пояснює тим, що Путін прийшов до влади, коли було затемнення, тому через 18 років він має її віддати.

"Путіна було призначено першим заступником та виконувачем обов’язки голови уряду РФ 9 серпня 1999-му – за два дні до сонячного затемнення 11 серпня. І наступний рік – його 18-й рік при владі. У 2017-му році буде два місячних і два сонячних затемнення – в лютому і серпні", – підкреслює автор.

Також Влад Росс нагадав про пророцтво 15 століття від віщуна Василя Немчіна.

"Тоді він говорив таке: "Чорний карлик з чорною маскою (а карликом вважається Путін) прийде до влади на плечах титана (це Борис Єльцин) і потім піде в лабіринт, тобто потрапить в безвихідну ситуацію, то його або скинуть, або він піде у небуття", – зауважив фахівець.

Також віщун додав, що 2017-й може бути переломним не лише в житті Путіна, але і для всієї Росії.

Кожні 32 роки в рік Верблюда – є такий цикл в стародавньому арійському календарі – Росія змінює вектор напрямку свого розвитку. Згадайте, 32 роки тому – в 1985 році – саме в березні місяці, коли починається рік Верблюда, прийшов до влади Михайло Горбачов, за правління якого СРСР розпався. Якщо віднімемо 32 роки від 1985-го, виходить 1953-й. Теж в березні вмирає Сталін і починається "відлига". Тим більше, у 2017 році виповнюється рівно 100 років з дня Лютневої та Жовтневої революцій. За новим стилем це виходить березень і листопад,

– робить висновок Росс.

За його словами, саме тому у Володимира Путіна починаються нелегкі часи з березня.

"І березень, а також і листопад наступного року, найбільш катастрофічні для Путіна і можуть бути дуже страшними щодо його долі. Отже, в наступному році несподівано для всіх Путін може просто піти з влади", – резюмує астролог.

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