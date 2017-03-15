Банкова сама призвела до катастрофи, — Березюк про ситуацію з підозрою Садовому

Заяви про можливе вручення підозри щодо недбалості зі смертельними наслідками на адресу Андрія Садового інакше, ніж політичним тиском, назвати не можна.

Про це у коментарі сайту "24" сказав лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

"Це виключно деспотичний політичний тиск з метою приниження як лідера політичної сили, так і мера, і самого міста, який є насправді прикладом управлінського успіху в Україні",

— заявив нардеп.

Він підкреслив, що така позиція щодо Садового — це ознака деспотичної держави. На його думку, нинішня влада сама винна у трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Сама держава з Банкової підпалила, сама привела до такої катастрофи, яка може статися в будь-якому місті країни. І сьогодні ця держава далі пресує місто, не даючи можливості вирішити це питання, – наголосив Березюк.

"Якби це була адекватна державна реакція, то проблему можна було вирішити вже давно. А найкраще було б — взагалі її не створювати", — додав політик.

Нагадаємо, генпрокурор України Юрій Луценко не виключає можливості, що міському голові Львова Андрію Садовому можуть вручити підозру щодо недбалості зі смертельними наслідками, відсторонити від виконання обов'язків і навіть притягнути до кримінальної відповідальності.



Андрій Садовий раніше звертався до Кабміну з проханням допомогти ліквідувати загрозу нового обвалу в Грибовичах. У квітні 2016 року внаслідок трагедії на сміттєзвалищі загинуло троє людей.