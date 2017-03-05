Байкери Путіна підтримали терористів Донбасу у Москві

У Москві відбувся мітинг на підтримку проросійських бойовиків, які вчиняють злочинні дії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

У заході взяли участь близько 50 людей у шкіряних куртках з написами "Нічні вовки", пише УНІАН.

Зауважимо, що поплічники терористів тримали у руках прапори Росії та таких заборонених організацій, як "Новоросія", "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, протестувальники тримали плакати з написами: "Одужуй, Україно", "Банду Порошенка під трибунал", "Примус України до миру", "Зупинити геноцид Донбасу".

За словами організаторів, аналогічні зібрання проводяться в інших містах Росії та в Європі.

Додамо, що мітинг відбувся у гайд-парку в Сокільниках – спеціально відведеному місці для таких акцій.

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