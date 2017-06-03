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Белла Хадід знялась у романтичних образах для італійського видання: фото

19:01, сьогодні 168 Читать новость на русском
Белла Хадід для Vogue Italia
Белла Хадід для Vogue Italia / Instagram / @inezandvinoodh

Відома модель Белла Хадід стала обличчям червневого випуску видання Vogue Italia. Для італійського глянцю зірка знялась вперше, примірявши цікаві образи від провідних брендів світу.

Автором фотозйомки став нідерландський дует фотографів Інез і Вінуд, а стиліст Алекс Вайт і візажист Венді Роу створили декілька стильних образів.

На обкладинці глянцю Белла позує на велосипеді в білосніжному бра-топі і укорочених кремових штанях від Chanel. Її образ доповнює лаконічна стрижка-боб і ніжний макіяж з акцентом на губах.

Цю обкладинку зробили мої найулюбленіші люди в усьому світі! Шалено вас ціную,
– поділилася свіжим фото з обкладинки видання Белла Хадід.

The new Vogue Italia June Issue with @bellahadid is out today! #condenastquality

Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia)

Читайте також: Белла Хадід показала струнку фігуру у новій відвертій фотосесії

Теги: LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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